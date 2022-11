Kvindedommere indtager VM med minimal erfaring

Ritzau Lørdag, 19. november 2022 - 10:56

Der bliver skrevet historie ved VM, hvor kvindelige dommere for første gang skal passe fløjten i verdens mest prestigefyldte fodboldturnering for mænd.

Tre kvinder, franske Stephanie Frappart, japaneren Yoshimi Yamashita og Salima Mukansanga fra Rwanda har presset sig igennem nåleøjet til gruppen af i alt 36 dommere fra alle verdensdele, der skal styre kampene i Qatar.

- De fortjener at være med ved VM, fordi de konstant præsterer på et virkeligt højt niveau, og det er det vigtige for os, fastslår Fifas dommerchef, Pierluigi Collina.

- Som altid har vi brugt et kriterie, der sætter kvalitet højest, og de udpegede dommere repræsenterer det højeste niveau i verden. Det er kvalitet, der tæller for os og ikke køn, siger italieneren.

Et kig på VM-dommernes kampliste afslører dog, at den kvindelige trio har begrænset erfaring, når det handler om internationale topkampe for mænd.

Frappart, der har det klart bedste cv, har i sin karriere blot dømt to kampe i Champions League, der er anerkendt som den stærkeste klubturnering i Europa.

Der er et pænt hop op til den næste på listen, tyskeren Daniel Siebert, der har 11 Champions League-opgør på meritlisten. De fem mest erfarne VM-dommere fra Europa har dømt 39 eller flere af slagsen.

Kigger man på Frapparts erfaring med vigtige landskampe, er konklusionen den samme.

De to øvrige kvindelige VM-deltagere har haft endnu mindre berøring med topfodbold for mænd og har primært dømt kvindefodbold på højeste plan.

Men selv om tempoet er højere og spillet hurtigere hos mændene, skal man ikke gøre det til et stort problem, mener Frappart.

- Jeg synes ikke, at forskellen er så stor, for fodbolden er den samme, har hun sagt i et interview med det tyske medie Deutsche Welle.

Formanden for de kvindelige elitedommere i DBU, Gitte Holm, mener ikke, at kvinderne har fået positiv særbehandling.

- Sådan er det ikke mere. Sådan så jeg det nok i starten, da man for nogle år siden begyndte at tage de første kvinder med til ungdomsslutrunder for mænd.

- Dette er en naturlig følge af udviklingen. Havde det bare været et reklamefremstød for kvindelige dommere, havde Fifa slået det meget større op, siger hun.

Det er da også et faktum, at brugen af kvindelige dommere i topfodbold for mænd bliver stadig mere udbredt.

I 2017 blev Bibiana Steinhaus den første kvindedommer i en af Europas fem største ligaer, da hun passede fløjten i en bundesligakamp mellem Hertha Berlin og Werder Bremen.

I dag er Frappart dog det store europæiske navn. For tre år siden dømte hun Uefas Super Cup for mænd. I foråret styrede hun den franske pokalfinale.

- Du kan ikke komme med til VM, medmindre du præsterer på VM-niveau, siger Gitte Holm.

- De fysiske krav til at dømme mænd er større end til at dømme kvinder. Og det giver jo god mening. Mændenes fodbold er hurtigere og mere fysisk end kvindernes er. Men for dommerne handler det jo bare om at træne sig op.

- Alle kandidaterne - mænd og kvinder - har bestået de samme test. Og så er det jo deres præstationer på banen, der afgør, hvem der er de bedste, siger Gitte Holm.

I Fifa drømmer man om en fremtid, hvor dommerens køn ikke længere er et interessant tema.

- Jeg håber, at udtagelsen af kvindelige dommere til vigtige turneringer for mænd engang vil blive set som noget normalt og ikke længere som en sensation, siger Pierluigi Collina.

Ingen af de 36 VM-dommere har garanti for at komme på banen ved VM. De kan også blive udpeget som fjerdedommere - en tjans som Frappart havde ved fire kampe ved sidste års EM.

