Ung kvinde kendt skyldig for drab på 55-årig kvinde

Onsdag, 14. februar 2024 - 15:07

En 26-årig kvinde sidder i retssal 1 i Qeqqata Kredsret. Hun er tiltalt for to forhold, den ene handler om et drab på en 55-årig kvinde, og det andet forhold omhandler vold mod hendes egen mor umiddelbart efter drabet på den en kvinde. Den 26-årige kvinde havde endvidere stukket sin mor med en kniv ved kravebenet.

Drabet på den 55-årige kvinde er sket den 8. februar 2023 i Sisimiut, hvor den tiltalte havde stukket sit offer i alt fire gange. Tre gange på brystet, og en gang ved halsen.

Den tiltalte, der på drabstidspunktet var 25 år, er kendt skyldig af Qeqqata Kredsret. Hvordan hun skal dømmes, er ikke afgjort endnu, da kredsretten afventer en kommentar fra retslægen, før domsafsigelsen.

Anklagemyndigheden har krævet, at den 26-årige skal anbringes på en dansk, psykiatrisk hospital.

Ultimativ forbrydelse

Den 26-årige kvinde sidder med sine lange let permanentetet og delvis orangefarvet hår, og kigger ned på sin blok med sudoku med sin blyant på papiret. Hun har en deminjakke på og har hørebøffer om sin nakke, mens anklagemyndigheden og forsvareren taler under den sidste procedure før kredsretten finder frem til en dom.

- Drab er den ultimative fortrydelse. Drabet skete i et angreb, som et dyr med et vildt blik i øjnene, siger anklageren, da hun læste sin procedure til dommeren.

I retten er det forklaret, at den nu dømte kvinde havde fem knive på sig, da hun blev anholdt samme aften.

- Denne sag er en af de sværeste sage nogensinde. Den er ikke bare lige til, siger Christina Johnsen, der er forsvarer for den tiltalte under sin procedure.

Dommen vil blive afsagt på fredag formiddag.