Kvinde tilbageholdt - nægter at ville dræbe

Thomas Munk Veirum Fredag, 30. juli 2021 - 09:32

Onsdag aften blev en 31-årig kvinde anholdt og sigtet for at have stukket en 45-årig mand på åben gade i Nuuk.

Torsdag eftermiddag blev kvinden fremstillet i kredsretten, og retten besluttede at kvinden skulle tilbageholdes i 28 dage. Det oplyser politiets kommunikationsafdeling til Sermitsiaq.AG.

Sigtelsen mod kvinden lød på forsøg på manddrab.

Nægter forsøg på drab

Ifølge politiet har kvinden erkendt i retten, at hun stak manden, men hun nægter, at det var med hensigt om at dræbe ham.

Anmeldelsen om knivstikkeriet indløb klokken 21.30 onsdag, hvor manden var blevet stukket med en kniv ved t-krydset Børnehjemsvej - H. J. Rinksvej i centrum af Nuuk.

Et øjenvidne fortalte til Sermitsiaq.AG, at manden vaklede rundt på vejen forfulgt af kvinden. Han havde blod på den ene eller begge hænder og begge virkede beruset.