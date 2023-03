Kvinde idømt 8 års anstaltsanbringelse for drab og vold

Merete Lindstrøm Onsdag, 22. marts 2023 - 17:03

En 43-årig kvinde er blevet dømt skyldig i at have dræbt sin ægtefælde i Tasiilaq sidste år, samt flere tilfælde af vold mod ham og et af deres fælles børn.

Drabet blev ifølge anklageskriftet begået om eftermiddagen 3. januar 2022, hvor kvinden har stukket sin mand flere gange i brystet med en kniv. Kvinden var også anklaget for at have stukket sin mand flere gange med en syl, men da der ikke var dna-spor på sylen, har retten valgt at frikende kvinden for den del af anklagen. Det oplyser anklager for Grønlands Politi Alexander Stürup Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Anklagemyndigheden gik efter en forvaringsdom, men retten valgte at idømme kvinden otte års anstaltsanbringelse.

- Jeg er godt tilfreds med resultatet. Udgangspunktet er syv år for drab, nu har retten valgt otte år, fordi kvinden er tidligere dømt for vold mod manden og på grund af de andre voldsforhold i denne sag, fortæller Alexander Stürup Sørensen.

Kvinden blev i 2018 dømt for at have stukket manden i maven med en kniv.

Overvejer at anke

Hun og hendes forsvarer modtog dommen på otte års anstaltsanbringelse, mens anklageren har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om anklagemyndigheden ønsker at anke sagen for at få skærpet dommen til en forvaringsdom.

Retten lagde i sin beslutning vægt på retslægerådets anbefaling, som ikke var entydig for en forvaringsdom.

- Retslægerådet mener ikke, at den dømte udgør en fare for andre, hvis hun ikke indtager alkohol, da hun har været påvirket af alkohol under alle forhold af vold og det drab, hun har begået, fortæller Alexander Stürup Sørensen.

Vestgrønlandsk tolk

Han påpeger, at det også blev fremhævet, at der under mentalundersøgelsen har været brugt en vestgrønlandsk tolk, og at der på den baggrund kan have været nogle sprogbarrierer som har påvirket bedømmelsen af kvindens mentale tilstand.

Udover anbringelse i otte år er kvinden blevet dømt til at betale erstatning til parrets fire fællesbørn, der alle er under 18 år, samt erstatning for tab af forsørger til børnene. Samlet set et beløb omkring 800.000 kroner.

Kvinden blev frikendt og delvist frikendt for to af de forhold, hun var anklaget for.