Kvinde delte video af voldtægt af et barn

Redaktionen Tirsdag, 14. april 2020 - 15:41

En kvinde i midten af fyrrerne fra Tasiilaq er sigtet for at have delt et link til en Facebookside, der viser en voldtægt af et barn. Kvinden har delt videoen på sin Facebook-væg, så den er tilgængelig for andre. Politiet blev bekendt med kvindens deling af videoen, da en borger den 25. marts anmeldte forholdet.

Fungerende politikommissær i Tasiilaq, Jannick Gray, understreger, at politiet har stor opmærksomhed på den type sager.

- Vi har et klart og stærkt fokus på børn i Grønlands Politi. Besiddelse og deling af børneporno er derfor noget, vi sætter ind overfor med det samme og ser på med meget stor alvor, siger han.

Politiet oplyser, at besiddelse og deling af billeder og videoer af børn og unge under 18 år betragtes som børneporno og er en seksualforbrydelse. Sagen efterforskes i øjeblikket af Tasiilaq Politi.

På baggrund af sagens efterforskning vil det blive besluttet, om der skal rejses tiltale og føres en sag i retten.