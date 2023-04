En kvart million: Fem studerende modtager legater

Redaktionen Onsdag, 05. april 2023 - 13:32

- Det er altid dejligt at være med til at sikre, at ambitiøse menneskers drømme bliver til virkelighed.

Sådan lyder det fra Minik Rosing, formand for Ivalo & Minik Fondens bestyrelse, i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer efter, at han og resten af bestyrelsen har uddelt legater for over 250.000 kroner til fem studerende.

- Jeg håber og ønsker, at legatmodtagerne får nogle rigtig gode uddannelsesophold.

Forårets legater

De studerende skal uddanne sig i Norge, Malta, USA, England og Island.

Camilla Guldager har fået et legat til at studere et semester på University of Malta i forbindelse med sine igangværende studier i erhvervsøkonomi på Ilisimatusarfik.

Camilla Kleemann-Andersen har fået et legat til at studere på the Linguistics and Anthropology Departments at the University of Chicago i USA i forbindelse med sit PhD-studie på Ilisimatusarfik.

Malou Platou Johansen har fået et legat til at studere en Master i Arktisk marinebiologi på Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Miyuki Daorana har fået et legat til at studere et semester på University of Kent i England i forbindelse med sine studier i antropologi på Århus Universitet.

Varna Marianne Nielsen har fået et legat til at studere en Master i Arts på universitetet i Reykjavik i Island.

Donationer fra erhvervslivet

Ivalo & Minik Fonden er sat i verden for at give legater til grønlandske studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet.

Det er donationer fra Royal Greenland, Royal Arctic Line, Grønlandsbankens Erhvervsfond og NunaFonden der muliggør uddelingen af legater.

Ivalo & Minik Fonden uddeler legater igen i efteråret 2023. Deadline for ansøgninger er 1. oktober 2023.