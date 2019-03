Kvalificeret og stabil arbejdskraft søges

Redaktionen Søndag, 31. marts 2019 - 12:28

Sygeplejeske til døgninstitutionen Sungiusarfik Aaqa, havpattedyrbiolog til Pinngortitaleriffik, underviser til GUX Nuuk, ingeniør til Tele-Post, rengøringsleder til Royal Greenland, styrmand til politikutteren Sisak III eller jurist til Telestyrelsen. Listen over ledige stillinger i Kommuneqarfik Sermersooq er lang. 98 jobs er aktuelt slået op på Sermitsiaq.AG’s jobportal, og det er ikke usædvanligt. Mange virksomheder skriger på kvalificeret og stabil arbejdskraft. Det bekræftes af Sermersooq Business Councils netop offentliggjorte erhvervsanalyse, der er udarbejdet på baggrund af interviews med virksomheder og aktører i Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Nuuk.

Det skriver avisen Sermitsiaq.



En af de helt store udfordringer er ifølge analysen netop mangel på kvalificeret arbejdskraft, og der er eksempler på virksomheder, der har måtte nedlægge forretningsområder, som følge af mangel på kvalificerede medarbejdere.



– 73,3 procent af respondenterne anser det for umuligt eller meget svært at skaffe kvalificeret/arbejdsparat arbejdskraft, og det konstateres, at der reelt ikke er arbejdsløshed. Der synes generelt at være bedre adgang til at skaffe arbejdskraft fra udlandet end lokalt, men der ligger en begrænsning i, hvad man som virksomhed kan tilbyde medarbejderne af goder for at tiltrække dem til Grønland. Der ligger yderligere begrænsninger i, at der er et globalt opsving, som gør Grønland mindre attraktivt i konkurrence med andre steder i nærmarkederne, hvor der også mangles arbejdskraft. Det er arbejdstagers marked i Grønland samt i de lande, der typisk rekrutteres fra, står der i analysen.

