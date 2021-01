Kvægavl skal kunne klare sig selv

redaktionen Søndag, 24. januar 2021 - 10:13

Sofus Frederiksen, der er Grønlands største kvægavler i Kuup Ilua ved Narsaq, startede kvægavl i 2004, med tre styk kvæg.

Ud af de omkring 300 køer han havde sidste år, sendte han 58 til slagteriet Neqi A/S, der solgte dem videre til Brugsen. Selvom han ser lyst på fremtiden, er der stadig en del udfordringer for kvægavl, der stadig er i opstartsfasen, skriver Sermitsiaq.

Kvægfarmen ligger lige under Kuannersuit og langs elven, der kommer ned fra mineområdet, som er er i høring i øjeblikket.

Antallet af kvæg, der sælges til det grønlandske marked, skal op på omkring 140, før den sydgrønlandske kvægforretning bliver rentabel. Derudover er det vigtigt, at kvægavl i den nærmeste fremtid ikke længere skal være afhængig af landbrugsstøtten fra selvstyret, mener han.

Skal være støttefri

Sofus Frederiksen lægger dog ikke skjul på, at kvægavlens fremtidig eksistens stadig er afhængig af landbrugsstøtten fra selvstyret. Men landbrugserhvervet må frigøre sig fra erhvervsstøtten i den nærmeste fremtid, vurderer han.

– Formålet med landbrugsstøtten er, at vi må stå på egne ben i fremtiden. Vi må gå bort fra den forældede mentalitet, hvor man anser erhvervsstøtten som en naturlig del af landbrugserhvervet, siger han.

Hans målsætning er, at øge antallet af stykker kvæg markant – men der er stadig store økonomiske udfordringer, før dette kan realiseres. Import af en enkelt ko fra udlandet, koster omkring 30.000 kroner. Derfor foretrækker han at lade kvægholdet formere sig. Men én af de største udfordringer for at udvide kvægbesætningen med egen avl er, at der kun er få fåreavlere, der interesserer sig for kvægforretning, mener han.

– Der er så få der har køer, så vi kan ikke bare købe køer fra andre kvægholdere. Derfor er det ønskeligt, at flere fåreavlere, også øger deres kvæghold, så vi i fællesskab kan sætte skub i kvægavl og opnå selvforsyning af kvægkød i fremtiden, siger han til avisen Sermitsiaq.

