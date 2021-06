Kuupik til Pele: Træd varsomt

Redaktionen Torsdag, 03. juni 2021 - 12:30

-Det er ikke tid til at skabe fjender, tværtimod. I disse tider er det vigtigt at skabe allierede. Grønland har brug for alle de udenlandske samarbejdspartnere, som det kan få, siger Kuupik Kleist, tidligere formand for Naalakkersuisut og direktør for Udenrigsdepartementet - og tilføjer:

-Derfor vil jeg råde den nye naalakkersuisoq fra Naleraq til at træde varsomt. Man kommer længst med diplomati, siger han til avisen ag.

Pele Broberg er kendt for at være en markant Naleraq-politiker med stærke holdninger om selvstændighed, før valget til Inatsisartut den 6. april 2021.

