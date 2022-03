Kursus kan mindske patienters smerter

Kassaaluk Kristensen Mandag, 21. marts 2022 - 17:47

Knagende og knirkende knæ, smerter i led og hofter og stivhed i fingre og led.

Det er hvad patienter med slidgigt må slås med til dagligt.

Men en individuel undersøgelse, et 12-ugers træningskursus hos fysioterapeuter på sana og opfølgende besøg hos fysioterapeuten minimerer smerter, mens patienterne får bedre livskvalitet.

Siden efteråret 2020 har fysioterapeuter op sana i samarbejde med lægeklinikken, ortopædkirurgere og Inuunerissaavik Steno startet et projekt kaldet ”Basisbehandling Artrose”. Artrose er det kliniske navn for slidgigt.

- 58 borgere har taget imod tilbuddet. Tilbagemeldingerne har været positive, og mange oplever, at deres stivhed eller smerter er aftaget, og at de kan mere end de kunne før. Mange har også oplevet et generelt boost i humør og livskvalitet, fortæller Nikki Chemnitz fra foreningen Fysioterapeuter i Grønland i en pressemeddelelse.

Mere viden om egen sygdom

På sana kan man årligt tilbyde knap hundrede borgere et kursusforløb i artroseskole.

Nikki Chemnitz oplyser, at patienterne får mere viden om deres egen sygdom, og at patienterne bliver fysisk stærkere ved at indarbejde træning, der er tilpasset dem.

- I tilfælde af at “Basisbehandling Artrose” ikke har haft den ønskede effekt, og man stadig har mange smerter og ubehag, kan fysioterapeuten desuden hjælpe dig med en henvisning til videre behandling, lyder det.

Kan spare penge i det lange løb

I Grønland har det tidligere ikke været muligt at tilbyde borgerne det samme, og behandlingen fra sundhedsvæsenet har derfor i mange år været smertestillende medicin, hjælpemidler, opfordring til fysisk aktivitet og i nogle tilfælde et røntgenbillede med en henvisning til ortopædkirurgisk vurdering.

Mange borgere står på ventelisten til en knæ- eller hofteoperation. Men træningskurset og læring omkring slidgigt kan være forbyggende, så færre patienter kan få brug for en operation, som er et større indgreb på kroppen.

Et estimat, som Fysioterapeuter i Grønland har lavet viser, at det koster omkring 70-100.000 kroner at lave en knæ- eller en hofteoperation på en patient. Det inkluderer operation, indlæggelsestid og fysioterapi. Til sammenligning vil det koste sundhedsvæsenet omkring 3.000 kroner per borger, der deltager i artroseskolen. Det inkluderer tre individuelle besøg hos fysioterapeuten, 90 minutters undervisning og 24 træningspas.

Resultater indsamles

Fysioterapeuter i Grønland understreger, at estimaterne for operationer er taget fra privatklinikker i Danmark, og at der derfor kan være forskelle på beløb her i landet, da man også skal indregne rejse til og fra Nuuk, hvor operationen foregår.

- Da dette er en helt ny måde at behandle artrose i knæ og hofter på i Grønland, er man stadig ved at indsamle resultater. Man kan derfor endnu ikke sige, hvor stor en gevinst, det vil være for den generelle folkesundhed i Grønland, eller hvor stor en omkostning eller besparelse det ville give, hvis tilbuddet gjaldt i alle regioner.

Også i Sisimiut er der et lignende projekt, hvor ni patienter har deltaget til.