På kursus i magtmidler og førstehjælp

Der ansættes løbende nye kommunefogeder, som skal agere lovens forlængede arm ude i de mindre bosteder.

I denne uge har Grønlands Politi derfor samlet 14 kommunefogeder fra hele landet i Kangerlussuaq for at give dem undervisning.

Kommunefogederne er alle ansat i 2020 og frem, og de skal blandt andet lære om magtmidler og førstehjælp, fortæller politiassistent og politiskolelærer Alma Pedersen:

Sådan uddannes kommunefogeder Uddannelsen gennemføres én gang årligt for nyansatte kommunefogeder. Vedligeholdelse af kompetencer sker minimum én gang om året gennem løbende sparring på de respektive stationer med lokale kommunefogedansvarlige. Kilde: Grønlands Politi

- Kurset skal være med til at give kommunefogederne en faglig og professionel ballast, så de føler sig rustet til at tage imod anmeldelser, anvende magtmidler, udføre førstehjælp, sikre et gerningssted, foretage forkyndelser og meget mere, udtaler Alma Pedersen i en pressemeddelelse fra politiet.

- Gør et kæmpestort stykke arbejde

Ifølge politiet er målet for kurset at give kommunefogederne den grundlæggende viden samt de færdigheder og kompetencer, der skal til for at kunne udføre de opgaver, som pålægge kommunefogederne kommer ud for i forbindelse med deres ansættelse.

Leder af Aasiaat Politidistrikt politikommissær Aqqaluk Petersen underviser også på kurset, og han understreger, at kommunefogederne udfører et vigtigt stykke arbejde:

- Dygtige kommunefogeder, der skaber tryghed, sikkerhed og nærvær i byerne og bygderne er afgørende i mange sager og for vores arbejde. Kommunefogederne gør et kæmpestort stykke arbejde med at sikre ro og orden lokalt, og de er dermed med til at gøre en forskel for den enkelte borger hver dag. Derfor er det meget vigtigt, at vi også sørger for, at de får den rigtige uddannelse, udtaler Aqqaluk Petersen.

Grønlands politi har tidligere oplyst, at der per 1. august 2021 var ansat i alt 62 kommunefogeder i landet, hvilket er historisk højt.