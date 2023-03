Han har en kur mod vold - men han får ikke altid lov til at bruge den

Anders Rytoft Søndag, 12. marts 2023 - 08:12

Grønlands Politis årsstatistik for 2022 viser, at der har været et dyk i anmeldte voldsepisoder, som er faldet med 19 procent siden 2021.

En positiv udvikling, som ligger i tråd med de mandekurser, som Anda Poulsen, der er psykoterapeut og socialpædagog, har afholdt siden 2015 med henblik på forebyggelse af fysisk såvel som psykisk vold.

De anmeldte voldsepisoder er dog fortsat mere end fire gange højere end det gennemsnitlige niveau for de øvrige politikredse i kongeriget. Og ligesom tallene indikerer, mener Anda Poulsen, at der er et stort behov for at blive ved med at dæmme op for volden. Han mener konkret, at mandekurser er blandt de bedste ingredienser til at forebygge vold.

Anda Poulsen har senest afholdt en række kurser i Sydgrønland, hvor deltagerne efterfølgende har givet udtryk for, at de har fået en øget bevidsthed om vold. Det har ifølge Kommune Kujalleq været så vellykket, at mændene efterspørger flere kurser.

Økonomiske vanskeligheder

Til trods for dette har Anda Poulsen ikke nogen idé om, hvornår han får lov til at afholde det næste kursus. Selvom kommunerne virker interesseret, så har der været en del forhindringer de seneste par år.

- Kommunerne henvender sig til mig, men jeg oplever, at hvert andet kursus ikke bliver afviklet på grund af økonomiske vanskeligheder, siger Anda Poulsen.

Og tilføjer:

- Der er brug for kurserne, så mændene kan komme videre med deres liv. Det påvirker ikke kun dem. Når mænd har problemer, så påvirker det hele familien, arbejdspladsen og samfundet generelt.

"Rigtige mænd"

Fangerkulturen er stadigvæk stærk blandt mænd.

- Når jeg for eksempel afholder mine kurser i Nordgrønland, bliver jeg mødt af mænd, som siger, at de er "rigtige mænd", som ikke snakker om deres problemer. De hverken græder eller viser svaghed, siger han.

Den kulturelle forståelse for lokalsamfundet, som er forskellig fra nord til syd og øst til vest, er vigtig i forebyggelsen mod vold, mener Anda Poulsen.

En opgave, han kan og vil påtage sig, så snart han får grønt lys til det.

Han venter i øjeblikket på, om hans mandekursus skal afholdes i Nuuk eller ej. Det skulle have været afholdt i denne uge, men det er blevet rykket til april - og intet er sikkert endnu.

- Jeg håber, at det bliver til noget, siger Anda Poulsen.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser over for Sermitsiaq.AG, at de er interesseret i kurserne og forventer, at de vil blive gennemført i april.