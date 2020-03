Kunstværk: Unge oplært i streetart

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 24. marts 2020 - 17:07

Den franske dekorationsmaler Pascal Amblard har undervist elever og lærere på Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq i streetart som i led i dette års Sanasa-projekt.

Sanasa – lad os bygge noget sammen – skal inspirere unge til at tage en erhvervsuddannelse og har et specielt fokus på malerfaget.

- Underviserne og ildsjælene i byer og bygder efterspørger også tegneundervisning og streetart-teknikker i høj grad. Især lærerne har brug for inspiration til deres daglige undervisning, udtaler projektleder og initiativtager Heidi Zilmer og fortsætter:

- Derfor er dette års Sanasa 2020-projekt planlagt med en lang række workshops og højt specialiserede gæstelærere for både de unge og byens kreative voksne.

Dekorerede Great Greenland

Som led i dette års projekt har unge dekoreret Great Greenlands garveri i Qaqortoq under vejledning af franskmanden Pascal Amblard, der arbejder som maler og er højt specialiseret i tegneundervisning, store motiver og streetart.

Opgaven lød på at lave et motiv fra et af de tidligere elevers motiver med en stor sæl på et isbjerg ”Aataakulooq”.

- Vi er meget glade for det nye værk – det er virkelig flot lavet, og helt utroligt at de unge har skabt det på kun tre dage, udtaler Preben Møller Direktør fra Great Greenland i en pressemeddelelse.

Det er tredje gang, at Sanasa-projektet kører i Sydgrønland, og Heidi Zilmer oplyser, at fonde og sponsorer har doneret 750.000 kroner til projektet i år.

Kurser i Nanortalik udsat

Det var meningen, at Sanasa skulle fortsætte i Nanortalik, hvor kunstneren Nuka Godtfredsen sammen med Heidi Zilmer skulle have undervist flere elever og lærere.

Men det er udskudt på grund af coronasituationen:

- Jeg har virkelig glædet mig til at komme i gang med Sanasa projektet i Nanortalik. Og jeg glæder mig stadig, for selvfølgelig skal vi i gang med projektet. Vi bliver bare nødt til at vente, til vi er sikre på, at det kan gennemføres på forsvarlig vis, udtaler Nuka Godtfredsen.

Sanasa 2020 projektet støttes foreløbigt af Kommune Kujalleq, Oak Foundation Denmark, INI, Great Greenland, Majoriaq, Kansas, Royal Arctic Line, Air Greenland & STARK Qaqortoq