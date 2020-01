Kunstværker der kredser om naturen

Dorthe Olsen Fredag, 03. januar 2020 - 14:25

Nuuk Kunstmuseum har arbejdet for at få NATURE – HOME & WORKPLACE til Nuuk, da naturen i Grønland spiller en særlig rolle, både i hjemmene, spisekammene, og som mange tager ud til for at finde ro i.

Udstillingen er lavet af 12 kunstnere fra de nordiske lande, som både i små og kæmpe store malerier, skulpturer og installationer kredser om naturen, heriblandt Inuk Silis Høegh fra Nuuk.

– De 12 kunstnere viser med forskellige værker, hvordan de arbejder med og i naturen, som noget bevidst, som kraft, inspiration, ro eller visuelt udtryk eller med naturen som omgivelse og rytme. Udstillingen udforsker forholdet mellem natur, hjem og kunsten – ikke kun som ét forhold, men som mange forskellige måder at forholde sig, bruge, leve og bo i naturen samt at skabe kunst på. Kunstnerne reflekterer i udstillingen over naturens nærhed, deres hjem i naturen samt naturens indvirkning på deres kunst, lyder det i pressemeddelelsen.

De udstillende kunstnere bor i naturen, væk fra byerne, eller bruger naturen til at tage ud i og finde ro og inspiration til kunsten. For nogle indgår omgivelserne, naturen, direkte i deres kunst for eksempel som farve, materiale eller motiv, mens den for andre danner rammen om dét at finde ro og stilhed til at skabe kunst væk fra byens forstyrrelser.

Udover Inuk Silis Høegh, der deltager fra Grønland, har udstillingen kunstnere fra Island, Danmark, Sverige og Finland. De inviterede kunstnere er alle anerkendte inden for deres kunstneriske praksis med udstillinger internationalt.

Til udstillingen vil der være en workshop målrettet skolerne og GUX samt NI, hvor forholdet mellem hjem, natur og kunsten udforskes.

- Udstillingen er udviklet af Johannes Larsen Museet i Danmark i samarbejde med billedkunstner Lisbeth Eugenie Christensen. Til udstillingen er der fragtet ti store kasser til Nuuk med støtte fra Royal Arctic Line, og så har Nuuk Lokaludvalg og Den Obelske Familiefond givet økonomisk støtte til projektet, lyder det i pressemeddelelsen.

Udstillingen åbner på Nuuk Kunstmuseum den 9. januar 2020 kl. 17 med repræsentation af kurator Lisbeth Eugenie Christensen og Leder af Johannes Larsen Museet Jeppe Priess Gersbøll.

Udstillingen kan ses frem til 23. februar 2020.