Kunstnerorganisation stiller krav til politikere

redaktionen Onsdag, 10. marts 2021 - 14:03

Kandidaterne til Inatsisartut-valget bør huske på de grønlandske kunstnere under valgkampen.

Det mener paraplyorganisationen for skabende og udøvende kunstnere, EPI. Organisationens medlemmer består af musikere, forfattere, film.gl, Grønlandske Scenekunstneres forening Sila samt Arctic Sounds.

Udfordrende ansøgninger

EPI peger på, at kunstnerne vil møde udfordringer i forbindelse med etablering af kunstfonden.

- Lønningerne til de kommende medarbejdere, som skal vurdere ansøgninger fra kunstnere, skal komme fra Selvstyrets midler til kulturen. Og det vil blive endnu mere udfordrende for kunstnerne, da midlerne til fonden bliver begrænset på grund af lønninger til medarbejderne. Det vil betyde, at færre kunstnere får mulighed for at ansøge om midler. Og det vil ramme kunsten i Grønland, påpeger organisationen.

Derfor håber EPI på, at de kommende Inatsisartut-medlemmer søger efter alternative løsninger, så det bliver lettere at ansøge om midler i fremtiden.

Folk stjæler

Ophavsretten trænger også til en opdatering, påpeger paraplyorganisationen.

- Der bliver flere personer, som lægger blandt andet musik på YouTube uden at have rettighed til det. Nu er det på tide at indføre en klar lov omkring det, for man stjæler jo på den måde kunstnernes værker, skriver EPI.

Derudover ønsker organisationen at ansætte en jurist, udvikling af EPI's kontor, etablering af en musikuddannelse samt mulighed for at tage en bachelorgrad i skuespil i Grønland.