Kunstnere: Ingen respons fra Naalakkersuisoq for Kultur

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 13. august 2021 - 14:42

De restriktioner som er blevet indført efter frygt for smittespredning i landet denne sommer har ramt kunstnerne hårdt. De har svært ved at planlægge teateroptrædelser eller koncerter og har i dag svært ved at betale de basale udgifter.

- Det bekymrer mig at den nye regering ikke tager kunstnernes erhvervsvilkår alvorligt, når man har slået sig hårdt op på at ville kæmpe for os, siger formanden for Epi, Aka Hansen.

Naalakkersuisoq for Kultur, Peter Olsen (IA) skriver i et svar til Sermitsiaq.AG, at han ærger sig over kritikken fra kunstsammenslutningen, som han mener, han har et tæt samarbejde med.

Svært at betale regninger

Kunstnersammenslutningen, Epi har mødt medlemmer som er blevet taget af plakaten i juni måned, selvom kunstnerne i flere måneder har forberedt sig til deres teateropsætning eller koncerter. Flere kunstnere har en meget stram økonomi.

- Vi oplever mange af vores medlemmer, ikke har råd til basale udgifter som eksempelvis husleje, mad og andre fornødenheder. Vi er et forholdsvis rigt land, men hvorfor er det at vi ikke prioriterer at sikre vores kunstnere bedre vilkår? Det forstår jeg ikke, siger Aka Hansen.

Mange kunstnere i landet har ikke et CVR nummer, som gør, at de kan søge om kompensationen i hjælpepakkerne.

- Kunstnere er i forvejen underlagt en skattemæssig særlov sammen med tolke, som betyder, at vi ikke kan fakturere for vores arbejde, men er nødt til at få udbetalt vores kontraktmæssige indkomst efter skat. For eksempel når vi har optrådt i Katuaq eller andre spillesteder eller kulturhuse, oplyser kunstnersammenslutningen.

Kræver handlinger nu

Sammenslutningen understreger, at de har brug for anerkendelse af deres problem og i høj grad brug for midler til at sikre, at kunstnere kan betale de basale udgifter.

- Hvad skal vi gøre for at sikre vores medlemmer kan overleve endnu flere måneders restriktioner og udsultning af kunst og kulturlivet? Spørger blandt andet kunstsammenslutningen og fortsætter:

- Vi husker allesammen også, hvordan man under første lockdown nød godt af al slags kunst, film, musik og flere kommuner hyrede mange musikere eller andre artister til at lave live sessions og sørgede for at kunne betale minimumshonorar for det arbejde, men det oplever vi ikke gør sig gældende på samme måde under de nye restriktioner. Derfor er der brug for at der bliver handlet nu.

Peter Olsen oplyser, at han skulle have holdt møde med den nye bestyrelse i sammenslutningen i juni måned, hvor sammenslutningen selv aflyste mødet.