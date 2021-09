Kunstgruppe på banen igen: Lysshow i Østgrønland

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 07. september 2021 - 16:59

Lysshow med billedprojektioner med musik skal give god stemning i Kulusuk og i Tasiilaq. Kunstneren Navarana Kavigak Sørensen som kommer fra Qaanaaq har blandt andet undervist i trommedans, mens Karen Thastum fra Aabenraa har undervist i tuschmaleri og mediekunst.

Formålet er at de nordiske og grønlandske kunstnere møder lokale kunstnere og unge. I år vil Tura Ya Moya vise Imarsuaq – Havets Veje.

LÆS OGSÅ: Vinterlys over Nordgrønland

- Vi håber, at vi kan være med til at vise noget smukt og skabe en god stemning, og at de unge syntes, det er sjovt selv at prøve kræfter med at lave lysshow. Kunst kan være et rigtig godt redskab både til at udtrykke følelser og til at finde glæde, det er derfor vi gerne vil lave et projekt som dette, oplyser kunstgruppen.

Lysshowet er i øjeblikket i Kulusuk, hvor det vises tirsdag den 7. september klokken 20.00 i gymnastiksalen. Der vil også vil være visning på gavlen af Kulusuk skole og omgivelserne klokken 20.30 til 22.30. Gruppen tager til Tasiilaq i slutningen af ugen. Visningerne og workshop for børn og unge bliver annonceret snarest, oplyser Tura Ya Moya.

Havet er vigtig

- Vi syntes vi har valgt et vigtigt tema: Imarsuaq og dets veje for projektet. For havet er vores livsvigtige fødekæde her på jorden og i Norden. De veje som menneskerne har rejst over havet har haft stor betydning for der hvor vi er i dag. Det er havet som er så spændende og som det gælder om at passe godt på, skriver kunstgruppen.

Kunstgruppen har tidligere været i Grønland, men har aldrig besøgt Østgrønland. De var i Nuuk, Paamiut og Qaqortoq med projektet Anersaaq – spirit of place i 2016-2017.

LÆS OGSÅ: Elever fra USK i Nuuk laver lysshow

Tura Ya Moya har valgt at kun sende færdigvaccineret kunstnere til Østgrønland og har taget de andre nordiske kunstneres billeder med.

I oktober besøger Imarsuaq Lokalmuseet i Nuuk hvor det blandt andet er med til Nuuk Nordisk samt Paamiut og Qeqertarsuatsiaat, inden det rejser videre til Norge og Sverige. Projektet har indtil nu fået støtte fra Nordisk Kulturkontakt, NAPA, Statens Kunstfond og i Vestgrønland fra Nunafonden. Firmaet STARK har hjulpet os med at få containeren til Tasiilaq.