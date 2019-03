Kuno Fencker: Derfor stiller jeg op til Folketinget

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 20. marts 2019 - 15:42

Partiformand for Partii Naleraq Hans Enoksen præsenterede 44-årige Kuno Fencker som partiets anden kandidat til folketingsvalget ved et pressemøde.

- Jeg har tænkt på at komme ind i politik siden starten af 2000. Men jeg ville først nå de mål, jeg havde, før jeg kom ind i politik. Men nu vil jeg ændre Grønlands position i Folketinget, og på det grundlag stiller jeg op til Folketinget, siger Kuno Fencker til Sermitsiaq.AG.

Båndet med Danmark skal løsnes op

Han oplyser, at han blev medlem af Partii Naleraq i går, tirsdag, og han vil arbejde for et mere frit Grønland internationalt, hvis han bliver valgt ind i Folketinget:

- Jeg vil skabe mere værdi i samfundet. For eksempel er vi blevet udelukket fra Danmark handelsmæssigt siden i slutningen af 1700-tallet, som stadig i dag kan mærkes. KGH blev dannet dengang, hvor vi blev monopoliseret, hvor vi ikke kunne handle i andre dele af verden. Nu må vores bånd til Danmark løsnes mere op, hvor vi her i Grønland skal kunne bestemme mere over, hvor vi kan samarbejde med Danmark, og hvor vi kan samarbejde med andre landre. Det skal respekteres, da vi er et andet folkeslag end Danmark. Vi ligger fjernt fra Danmark og har en helt andet kultur, fortæller Kuno Fencker.

Kæresten stiller op for Siumut

Han danner par med Aki-Matilda Høegh-Dam, der stiller op til folketinget for Siumut. Han ser ingen problem i, at de stiller op for hver deres parti.

- Vi er gode til at supplere hinanden, selvom vi har forskellige holdninger i politiske diskussioner. Min politik passer bedst til Partii Naleraq, da jeg kan samarbejde med dem, og jeg synes, at partiet har de klareste synspunkter. Derfor stiller jeg op for Partii Naleraq, lyder det fra Kuno Fencker, der har flere uddannelser bag sig. Han er tidligere Afis-operatør, gået på HD-uddannelse i organisation og ledelse og nu er han jura-studerende.