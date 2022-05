Kunder kan få penge tilbage fra Nukissiorfiit

Merete Lindstrøm Mandag, 30. maj 2022 - 11:53

Det er forkert tolkning af lovgivningen, der er skyld i for mange opkrævede gebyrer, oplyser Nukissiorfiit til Sermitsiaq.AG.

- Vi har fulgt rentelovens standard, som vi tolker den, og det har retten altså besluttet er forkert, siger økonomidirektør Pierre Vassard.

LÆS OGSÅ: Nukissiorfiit har opkrævet ulovligt høje gebyrer fra borgerne

Forklaringen kommer efter at først Retten i Grønland og efterfølgende Landsretten har vurderet at Nukissiorfiits praksis omkring inkassosager har været i strid med loven.

- Vi følger altid loven og vores kunder skal ikke betale for meget, derfor er det her selvfølgelig en ærgerlig sag for os, siger økonomidirektøren.

Han understreger, at problemet kun berører de kunder, der er sendt til inkasso og de kunder, hvor Nukissiorfiit ikke kan afbryde forsyningen i vinterperioden.

Tjekker sager fem år tilbage

Nuværende kunder med restancer modtager i første omgang to rykkere, hvorefter Nukissiorfiit afbryder forsyningen, indtil kunden har betalt sin restance og der pålægges ikke yderligere rykkergebyr oplyser Nukissiorfiit.

Tidligere har Nukissiorfiit sendt flere end tre rykkere til de kunder, som har flere ubetalte fakturaer, men retten har afgjort, at der kun må sendes tre rykkere i alt, uanset om det er på en eller flere faktura.

Hvor mange af kunderne der så har betalt for mange rykkere har Nukissiorfiit endnu ikke et overblik over.

- Med hensyn til rykkergebyr, så er Nukissiorfiit ved at gennemgå sagerne fem år tilbage og vil tilbagebetale de kunder, som har betalt mere end tre rykkergebyrer, efterhånden som vi bliver bekendt med dem.