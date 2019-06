Kun tre selskaber har budt på lufthavnsbyggerierne

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. juni 2019 - 09:59

For kort tid siden kunne avisen Sermitsiaq afsløre, at det kinesiske entreprenørselskab CCCC havde valgt at trække sig og ikke ville afgive et bud på at bygge lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

Nu viser det sig, at M.T. Højgaard også har trukket sig. Tidligt i processen blev det kendt, at Aarsleff – Istak Joint Venture (Danmark/Island) ikke ville byde.

Budrunden blev efter ønske fra entreprenørselskaberne forlænget to gange i processen, hvilket ikke er unormalt i så store og komplekse infrastrukturprojekter.

- Det er mange måneders spænding og hårdt arbejde, der nu udløses med modtagelse af tilbud fra entreprenørerne, som vi nu skal i gang med at gennemgå og forhandle på plads, før den endelige kontrakt med den valgte entreprenør kan underskrives, siger administrerende direktør, Peter Wistoft, Kalaallit Airports, i en pressemeddelelse.

De modtagne bud

De prækvalificerede var:

Aarsleff – Ístak Joint Venture (Danmark/Island)

BAM International bv. (Holland)

China Communications Construction Company Ltd. (Kina)

Munck Gruppen A/S (Danmark)

MT Højgaard A/S (Danmark)

Pennecon Dexter Joint Venture (Canada)

- Alle de tre tilbageværende prækvalificerede selskaber (BAM International bv fra Holland, Pennecon Dexter Joint Venture fra Canada samt Munck Gruppen fra Danmark) har afgivet tilbud på anlægsarbejderne. Alle selskaber har indleveret et tilbud for hver lufthavn som følger udbudstidsplanen, står der i pressemeddelelsen.

- Vi er meget glad for budene fra de tre entreprenører, der alle har stor erfaring med byggerier på udfordrende geografiske lokationer, understreger administrerende direktør, Peter Wistoft og fortsætter:

- Nu skal vi gang med det spændende arbejde at gennemgå de indkomne tilbud og med at forhandle en aftale på plads. Bestyrelsen mødes senere i denne måned for at vælge den entreprenør, der får opgaven med at bygge landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat, og hensigten er stadig, at arbejdet på landingsbanerne starter op i efteråret i år.