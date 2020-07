Kun 300 indrejsende i april

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. juli 2020 - 15:57

Det er ikke nogen overraskelse, at der har været færre indrejsende til landet fra Danmark, efter Naalakkersuisut lukkede landet ned den 18. marts. Men forskellen er alligevel til at tage og føle på.

I april 2019 kom der 5199 passagerer ind i landet via Kangerlussuaq fra Danmark. I april i år lå det tal på 316.

I maj steg tallet en smule til 514 mod 5290 sidste år i samme måned. Tilbage i marts kan man se, at tallet for indrejssende også er faldet markant, dog skal der tages højde for, at nedlukningen først trådte i kraft den 20. marts.

Langsom genåbning fra Danmark

Den 15. juni åbnede Naalakkersuisut landet op i fase ét, som betyder, at der nu kan rejse 600 flypassagerer ind i landet fra Danmark pr. uge. Der er krav om coronatest og karantæne ved indrejse fra Danmark.

I samme ombæring blev der åbnet op for ubegrænset indrejse fra Island og Færøerne under forudsætning af, at det er danske eller islandske statsborgere, der har opholdt sig de seneste 14 dage på Island eller Færøerne.

Air Greenland indsatte fra den 17. juni to ugentlige afgange fra Reykjavik til Nuuk. I sidste uge fulgte Air Island Connect trop og begyndte en ugentlig flyvning på samme rute.