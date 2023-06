Kulturskat: Aki-Matilda vil have Grønlandske værdier hjem

Jensine Berthelsen Lørdag, 24. juni 2023 - 11:38

Aki-Matilda Høegh-Dam har bedt den danske kulturminister, Jakob Engel-Schmidt om at svare på, hvor meget det offentlige Danmark og dets institutioner besidder af historiske, arkæologiske, geologiske og lignende genstande og værdier, som har Grønland og dets geografiske område som oprindelsesland.

Ved at få tal på antal og værdierne til genstandene vil hun få iværksat en proces med at få sendt samtlige genstande hjem.

Det skriver hun i en pressemeddelelse, hvor hun fremhæver forskellige eksempler:

- I gården på Geologisk Museum i København står en 20 tons jernmeteorit fundet i Nordgrønland.

- Forskellige dinosaurfossiler, som for eksempel dinosaurarten Issi Saaneq, kan ses på udstillingen i

Geocenter Møns Klint i Danmark, fremhæver Aki-Matilda Høegh-Dam og fortsætter:

- Værdifulde grønlandske værdier, som er nu er udenfor Grønlands grænser. De grønlandske borgere går nemlig glip af en vigtig del af Grønlands historie, og skal først betale for entré blot for at se deres værdier.

Nationalmuseet mangler magasiner og opbevaringsplads

Direktøren ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Daniel Thorlefsen vil hellere end gerne modtage genstandene. Han gør dog opmærksom på, at hvis det skal lykkes at hjemføre genstandene, så forudsætter det, at der er forsvarlig opbevaringsplads til genstandene.

- Vi har i mange år bestræbt os på at modtage enhver form for genstande, der har historisk værdi for vort land. Men vi mangler magasiner og plads til at kunne modtage de mange genstande, der opbevares udenfor Grønland, så hvis der skal laves en realistisk plan for hjemtagelse af genstandene forudsætter det, at vi først og fremmest gør plads til genstandene herhjemme, siger Daniel Thorleifsen til Sermitsiaq.AG

Små museer langs kysten er i dårlig forfatning

Tidligere har Inatsisartut-udvalg for kultur, uddannelse, forskning og kirke i slutningen af 2020 gjort Naalakkersuisut opmærksom på, at der er overhængende fare for at uvurderlig grønlandsk kulturarv smuldrer under dårlige opbevaringsforhold.

Men direktør for Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Daniel Thorleifsen forsikrer at landsmuseet, på trods af manglende opbevaringsplads til magasinerne, er i god og forsvarlig forfatning mens mange af de små lokale museer stadig lider af dårlige opbevaringsforhold.