Kulturnat: Sang, musik og modeopvisning

Jesper Hansen Lørdag, 12. oktober 2019 - 09:59

Det Grønlandske Hus i København summede fredag aften af sang og modeller viste grønlandsk designermode. Det skete i forbindelse med den københavnske Kulturnat, der fredagen før efterårsferien gennem 26 år har inviteret københavnerne på en aftentur i byen med en lang række arrangementer.

Det Grønlandske Hus i København bidrog med sang, modeopvisning med grønlandsk design og sluttede aftenen med musik fra Da Bartali Crew.

- Aftenen gik fint. Stemningen var høj, og alle var glade, fortæller Anita Høegh fra moskusuldvirksomheden Qiviut, der var en af arrangørerne bag modeopvisningen.

- Qiviut var gået sammen med Isaksen Design, Inuit Quality, Great Greenland og G-land. Under fællesnavnet Arctic 5 præsenterede vi de nyeste tendenser i grønlandsk design, der blev godt modtaget af et medlevende publikum.

- Eneste skår i glæden var vejret. Regnen silede ned. Det var lidt af en streg i regningen, for modellerne skulle blandt andet gå over den røde løber i gården, så vi var glade for, at paraplyen er opfundet. Og det kunne vi så bruge som et ekstra krydderi på catwalken, fortæller Anita Høegh.