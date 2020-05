Kulturmidler på 3,3 millioner uddelt

redaktionen Søndag, 17. maj 2020 - 11:57

30 projekter har fået penge fra selvstyrets kulturmidler. Der er tre ansøgningsrunder pr. år og den tredje og sidste uddeling er netop afsluttet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Selvstyret.

- Det er fantastisk og jeg vil gerne rose vores kunstnere for deres arbejde. Kunst i form af film, musik, billedkunst og andre kunstarter er især i den svære Covid-19 tid meget vigtige, ikke kun som underholdning derhjemme, men også for sjælen. Det giver ro og det er yderst vigtigt for helbredet. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige, mange tak til vores kunstnere, for at sprede glæde for befolkningen, siger naalakkersuisoq for kultur Ane Lone Bagger i forbindelse med uddelingen af midlerne, hvor over 3,3 millioner kroner er blevet uddelt til kunstnere.

Tildelte midler der kommer fra fire forskellige puljer, er fordelt således:

Kulturmidler

Der er tildelt 9 forskellige projekter med 790.000 kroner som tilskud, deraf til udarbejdelse af en strategi til oprettelse af værksted til kajakredskaber af Timothæus Poulsen, video optagelser til ”Qanilaassuseq” (nærvær) som skal vises i digitale medier af Moses Masik Marcussen-Mølgaard, Nuka Sørensen og andre unge mennesker og forberedelse til en kunst udstilling om Nuuk Kunstmuseum igennem 48 år som efter planen skal udstilles i Grønlands National Dag d. 21. juni 2020.

Filmvirksomhedspuljen

Filmvirksomhedspuljen er tildelt som støtte til ni filmprojekter med i alt 1.405.323 kroner. Heraf bliver, den kommende komedie ”Piniartorsuaq”, støttet samt dokumentar indspilning om Qasigiannguits fodboldhold ”Kugsak-45” af Allan Jerimiassen. Derudover er der givet tilskud til Pipaluk K. Jørgensens tragikomisk drama ”Kaffemik”.

Grønlandske bøger

Puljen til grønlandske bøger har ydet støtte til i alt fem værker med 742.550 kroner. Det drejer sig om støtte til bl.a. en børnebog om Inuit tatoveringer af Paninnguaq Lind Jensen og Frederik ”Kunngi” Kristensen’s digtsamlinger koordineret af Jens Peter Olsen.

Kulturelle arbejdslegater

Derudover er der tildelt 17 x 22.000 kroner i arbejdslegater til seks forskellige kunstnere. Én af modtagerne er Dennis Lars Rosing til sine video optagelser om ”Oqaluttuarit” et andet er til Hans Jukku Noahsens til en podcast indspilning, der skal udsendes på KNR radio i løbet af året.