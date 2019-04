Kulturhus søger ny direktør

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. april 2019 - 11:06

- Min loyalitet og hjerte har været i Taseralik i 11 år og jeg føler at tiden er kommet til at give roret videre til nye kræfter. Jeg tror på, at det er det bedste for virksomheden, udtaler Arnajaraq Støvlbæk ifølge en pressemeddelelse.

Hun stopper den 31. juli og bestyrelsen har allerede offentliggjort et stillingsopslag på Sermitsiaqs jobportal. Se jobopslaget.

Billedkunsten

- Min baggrund og uddannelse er i billedkunst og jeg har måtte ligge meget af min kreativitet på hylden de senere år, og jeg glæder mig over at mærke den komme i live igen. Også selv om jeg kommer til at savne mine kollegaer, siger Arnajaraq Støvlbæk.

Kulturhusets bestyrelsesformand Jens Klaus Lennert siger:

- Det er med vemod at vi har modtaget Arnajaraq Støvlbæks opsigelse, men det er samtidig forståeligt, at hun gerne vil videre herfra. Hun har været med fra starten, og har sammen med sine medarbejdere gjort kulturhuset til et levende sted.