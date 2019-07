Kulturfestival skudt i gang

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 08. juli 2019 - 13:33

De kommende dage vil der være flere musikere - mere eller mindre kendte – der leverer underholdning til borgere i Aasiaat, ligesom festivalen i Qeqertarsuaq lige er afsluttet.

Ole Kristiansen, Igalikumiut Kinguaavi og INUK står blandt andet til at give et par numre under festivalen.

Arrangørerne håber på godt vejr, og noget tyder på, at det bliver solrigt med let brise de kommende dage, i hvert fald, hvis vi skal tro på vejrudsigten.

- Arrangementets målgruppe er hele familien. Der vil være noget til børn, unge, forældre og bedsteforældre. Og vi har valgt at holde arrangementet alkoholfrit for at signalere, at det er familierne, der er i centrum, forklarer fritidsleder i Aasiaat, Dorannguaq Eriksen Nielsen.

Kultur i centrum

Udover musikindslagene vil den lokale kokkelærling lave grønlandsk mad, som bedstemor plejer at lave det. Men vil også tilberede gourmetmad af grønlandsk provianter, som borgerne kan smage.

- Derudover vil den lokale kunstner, Aksel Brandt, lære borgere med at lave husflid. Dem, der har lyst får hjælp til at starte husflidet, og der vil være udstilling af kunstværkerne på onsdag, siger Dorannguaq Eriksen Nielsen.

Åben scene

Fra i dag frem til onsdag vil arrangementerne starte fra eftermiddagen og slutter klokken ti om aftenen. Tirsdag vil scenen åbne op for alle, der vil vise deres talenter.

- Det kan være alt fra sang til tryllekunst og teater, lyder det forventningsfuldt fra Dorannguaq Eriksen Nielsen.

Fritidslederen oplyser, at dette arrangement ikke bliver den sidste i kommunen. Kommunen vil tage erfaringen fra disse dage til sig, derfra vil kommunen beslutte, hvorvidt arrangementet skal spredes ud i alle byerne i kommunen.