Kulturelle rettigheder skal sikres: Børn skal anbringes tæt på deres hjemby

Anders Rytoft Søndag, 02. april 2023 - 11:25

I dag er 36 børn fra Østgrønland anbragt på selvstyreejede døgninstitutioner rundt om på kysten, hvoraf 23 af dem er anbragt langt væk fra deres familier og kulturelle tilknytning.

Det oplyser Departement for Børn, Unge og Familier.

Men sådan skal det ikke være, mener naalakkersuisoq Mimi Karlsen.

- Vi ser desværre, at børn kommer i risiko for at miste deres sprog og tilknytning til deres kultur, når de anbringes uden for Østgrønland.

Udvidelse af døgninstitution

Avaaraq Olsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq istemmer: Børn fra Østgrønland skal så vidt muligt anbringes i nærheden af deres hjemby.

Det har nu fået de to politikere til at indgå i et samarbejde, hvor de vil undersøge muligheden for at udvide døgninstitutionen i Tasiilaq.

Mimi Karlsen tilføjer, at der til enhver tid skal tages højde for, hvad der er bedst for barnet, når der tages beslutninger om barnets liv - uanset, hvor barnet kommer fra.

- Gode rammer og rette kompetencer er afgørende for, at barnet får en sund opvækst. Jeg ser frem til det videre samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, siger hun.

Hvorvidt der følger penge med fra naalakkersuisoq, såfremt døgningstitutionen skal udvides, forsøger Sermitsiaq.AG at blive klogere på.