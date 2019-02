Kulturarvs-områder skal nu udforskes af nationalmuseer

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. februar 2019 - 09:20

Aasivissuit-Nipisat og Kujataa er to unikke landskaber, der både fortæller gribende historier om inuitternes kultur gennem årtusinder og om nordboernes tilværelse som bønder i et arktisk område gennem Middelalderen, oplyser de to nationalmuseer i en fælles pressemeddelelse.

Grundforskning

- I 2017 og 18 blev områderne optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarvs-landskaber, og i forlængelse af den prestigefyldte udnævnelse igangsætter Danmarks og Grønlands Nationalmuseum nu det fælles grundforskningsprojekt ’Activating Arctic Heritage’, der skal gøre os klogere på områdernes kulturhistoriske værdier, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Forskningsprojektet kommer til at give os helt ny indsigt i hvordan små samfund har overlevet gennem årtusinder i et meget barskt klima. Vi kommer til at bruge de nyeste videnskabelige metoder og arbejde tæt sammen med vores grønlandske kolleger og de lokale undervejs,” siger direktør for Nationalmuseet i Danmark, Rane Willerslev.

Verdenshistorie

- Nu indskriver vi de to kulturområder i verdenshistorien. Vi skal væk fra tanken om Grønland som et fjernt og isoleret arktisk område. Historien viser tværtimod, at så snart der kommer kontakt mellem inuit og europæiske hvalfangere, så starter en omfattende kulturudveksling. Det kommer vi til at blive meget klogere på i de kommende fire år,” siger forskningsprofessor i arktisk arkæologi ved Nationalmuseet, dr. phil. Bjarne Grønnow.

Bjarne Grønnow var selv med til at lave de første arkæologiske udgravninger i Aasivissuit i 1978 og skal nu 40 år efter lede gruppen af 15 forskere og post docs med humanistisk, socialvidenskabelig og naturvidenskabelig baggrund.

Samarbejde på tværs

Souschef for Grønlands Nationalmuseum Christian Koch Madsen siger om det store forskningsprojekt:

- Gennem de seneste årtier har Danmarks og Grønlands nationalmuseer sammen med lokale museer og universitetet i Grønland samarbejdet om at udbrede kendskabet til Grønlands kulturhistorie. Nu tager vi skridtet videre og skal producere ny viden sammen med lokalbefolkningen – hver med vores baggrundsviden, men med fælles mål. På den måde kommer projektet til at styrke kulturbevidstheden både lokalt og nationalt i Grønland.