Kulturarrangører holder seminar

Redaktionen Søndag, 10. april 2022 - 15:12

Kulturarrangører fra fem kommuner, Katuaq, Nunatta Isiginnaartitsisarfia og Nunatta Atuagaateqarfia har netop holdt tre dages seminar i Qaqortoq.

Et af emnerne er, hvordan kunstnere, der arbejder med kultur kan opnå en organisation, ligesom forskellige sportsforeninger har en organisation.

- På den måde kan kunstnere, der arbejder med kultur udvikle kulturen målrettet, skriver kultur- og fritidsleder i Kommune Kujalleq, Pilutannguaq Løvstrøm Lennert i en pressemeddelelse.

- Det er virkelig givende at møde andre medarbejdere, der arbejder med at arrangere kulturbegivenheder. Det giver vilje til at arbejde mere. At arrangere kulturbegivenheder kan være et ensomt arbejde, men jeg er fortrøstningsfuld for fremtiden, efter mødet med de andre, siger Pilutannguaq Løvstrøm Hammeken.

Kultur som erhverv

Deltagerne er enige om, at arrangementer der understøtter kultur bør sidestilles som erhverv.

Kulturarrangørerne har tidligere holdt seminar i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat.