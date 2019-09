Kultur-uge går app-vejen med info

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 30. september 2019 - 15:02

Når den tredje Nuuk Nordisk Kulturfestival i historien går i luften den 7. oktober i år, bliver det uden et trykt festivalprogram. I stedet skal festivalgæsterne downloade en app for at orientere sig om de mange forskellige events i løbet af kulturugen.

Tre sprog

Den nye app bliver tilgængelig på tre sprog - grønlandsk, dansk og engelsk og er gratis at downloade.

- App’en er simpel og let tilgængelig, så forhåbentligt bliver den populær at benytte sig af for vores festivalgæster. Og så kan man lave et personligt skema og udvælge sine egne favoritter og på den måde holde et overblik over festivalen, så man ikke går glip af noget af det, man virkelig gerne vil opleve, siger Emil Enemark Sørensen, PR-chef hos Nuuk Nordisk Kulturfestival.

Derudover findes et kort over Nuuk i appen, der med markører viser alle de lokationer, hvor der sker noget i byen, samt hvem der optræder på stederne. Appen har også en funktion, der kan filtrere de mange forskellige programpunkter under Nuuk Nordisk Kulturfestival, så man eksempelvis kan søge kun på events under emnet “dans”, “børnevenlig” eller “mad” - og på den måde finde frem til lige præcis de begivenheder, man allerhelst vil opleve.

Flyers

Helt slut med et trykt program er det dog ikke på Nuuk Nordisk Kulturfestival. I modsætning til tidligere vil der i år blive printet en mindre form for flyer, der skal give et hurtigt og samlet overblik over alle arrangementer i løbet af hele festivalugen. Den skal laves, så gæster uden smartphone og uden adgang til app’en stadig kan blive informeret.

Nuuk Nordisk Kulturfestival vil derudover også stille en form for stor opslagstavle med programinformation op i Nuuk Center, hvor publikum kan henvende sig med spørgsmål.

Armbånd

- Det er også i Nuuk Center, at festivalgæsterne får udleveret deres armbånd til festivalen, når de har købt billet online. Og hvis man køber sin billet online på forhånd, slipper man for at stå i en lang betalingskø i Nuuk Center, siger Madelaine Gordon Graadahl.