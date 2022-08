Kullorsuaq: Vi skal have bygdekvoter

Redaktionen Lørdag, 06. august 2022 - 09:51

Farvandet omkring Kullorsuaq, som er den nordligste bygd i forvaltningsområdet Upernavik, er dækket med solid vinteris i perioden fra december til maj, mens Upernavik-området og de øvrige bygder er isfrit i en længere periode i forhold til tidligere år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hvid- og narhvalsfangsten foregår for det meste i åbent og sejlbart farvand. Det betyder, at kvoten for forvaltningsområdet Upernavik bliver opbrugt, mens fangere i Kullorsuaq er forhindret af havisen, og derfor ikke har mulighed for at tage del i fangsten. I de senere år er det kun en lille håndfuld fangere fra Kullorsuaq, som tager den lange og besværlige tur længere sydpå til andre bygder og Upernavik for at fange den eftertragtede mattak og kød fra nar- og hvidhvaler, som har en stor betydning for fangerfamiliernes økonomi.

Derfor må man ændre kvotefordelingssystemet så fangere fra Kullorsuaq får mulighed for at udnytte kvoten, mener formand for fisker- og fangerforeningen i Kullorsuaq, Timoteus Petersen. Men det bliver svært at få dette ønske gennemført, fastslår Inatsisartut-medlemmet Jens Napaattooq, Naleraq, som også er formand for Fiskeri og Fangst Udvalget i Avannaata Kommunia.

Bygde- og kulturkvoter

Det er Avannaata Kommunia, som står for fordelingen af den tildelte hvid- og narhvalskvote for Upernavik og bygderne, og det er flertallet af de lokale fisker- og fangerforeninger i Upernavik-området, som har ønsket, at det skal foregå ved olympisk-fangst på disse hvaler, og dette ønsket er blevet efterkommet af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia.

- Men i år var der ingen fangere fra Kullorsuaq, som tog del af hvid- og narhvalsfangsten. Derfor er tiden inde til at lave en revurdering af fordelingsmetoden. I dette tilfælde mener jeg, at man må afskaffe olympisk-fangst og i stedet indføre et såkaldt bygdekvote-system, hvor hver bygd får tildelt en kvote, siger Timoteus Petersen til Sermitsiaq.

