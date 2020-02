Kullorsuaq vil være en by

redaktionen Søndag, 09. februar 2020 - 08:50

Selvom bygdebestyrelsen i Kullorsuaq har ambitioner om at undersøge, om bygden i fremtiden kan opgraderes til en by, går bygden stadig store udfordringer i møde, mener Birger Poppel, der er samfundsforsker og tilknyttet Institut for Læring på Ilisimatusarfik, skriver avisen Sermitsiaq.

På trods af, at der er igangværende boligbyggerier for seks millioner kroner, er der stadig store mangler inden for forskellige offentlige servicefunktioner, ligesom byggeriet nærmest står på standby. Selvom der er enkelte vandledninger til enkelte nyere huse og offentlige institutioner, er der ikke etableret kloaknet i Kullorsuaq, og alle huse er dermed forsynet med tørkloset.

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, Siumut, påpeger, at den hastige fiskerierhvervsudvikling i Kullorsuaq er afgørende for, at kommunen i fremtiden afsætter flere midler til blandt andet flere boliger og etablering af kloaknet og vandledninger.

