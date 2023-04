Kulegravning af sundhedsvæsenet er lige på trapperne

Anders Rytoft Søndag, 16. april 2023 - 11:46

- Det er et stort arbejde, som sundhedskommissionen snart kan præsentere for offentligheden.

Sådan lyder det fra kommissionens formand Ulrik Blidorf.

Og betænkningen, som officielt præsenteres 22. maj, er længe ventet. Den skulle oprindeligt have været afleveret for et år siden, men coronarestriktioner på forsamlinger og rejser samt øget beredskab i sundhedsvæsenet har forsinket processen.

- Igennem de seneste tre år har vi undersøgt sundhedsvæsenets styrker og svagheder samt befolkningens ønsker til sundhedsvæsenet rundt om i landet, for at kunne give de mest retvisende anbefalinger til forbedringer, siger Ulrik Blidorf.

Grundlag for en sundhedsreform

Formanden påpeger, at sundhedskommissionens betænkning ikke kan løse alle sundhedsvæsenets udfordringer med et snuptag.

Men, tilføjer han:

- Jeg håber, at kommissionens anbefalinger vil give anledning til debat i befolkningen og blandt politikerne. Hvis vi skal have et stærkere sundhedsvæsen i fremtiden, skal der træffes nogle vigtige beslutninger.

Sundhedskommissionen har haft til opgave at udarbejde anbefalinger til tilpasninger og forbedringer af sundhedssystemet, herunder blandt andet sundhedsvæsenets struktur som helhed, rekruttering og fastholdelse af personale samt samarbejde med Danmark og udlandet.

Anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts grundlag for en sundhedsreform.