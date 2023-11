Kujalleq: Stor interesse for workshop om stress og chikane

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 31. oktober 2023 - 11:48

Workshops med emnerne stress på arbejdspladsen, kommunikation på arbejdspladsen, psykisk førstehjælp, sexchikane og magmisbrug er gået som varmt brød i Kommune Kujalleq, da workshopsene blev afholdt i Qaqortoq.

Det melder kommunen på sin hjemmeside.

- Vores mål er at skabe godt arbejdsmiljø. Vi synes, at det er vigtigt at have godt miljø uanset om det er fysisk eller psykisk, derfor har vi startet workshops med hjælp af en psykolog, siger løn- og HR-chef, Jacob Abelsen.

Kommune Kujalleq har i marts 2021 gennemført en medarbejdertrivselsundersøgelse, hvor HR-chef Jacob Abelsen har oplyst, at undersøgelsens resultater skal være springbræt til kommunens tiltag for at højne medarbejdernes trivsel på arbejdet.

Det oplyses ikke på kommunens hjemmeside, om workshopsene er affødt af medarbejdertrivselsundersøgelsen fra sidste år.

De andre byer får også tilbud

Mange medarbejdere har tilmeldt sig til de workshops, hvor der i hver er 20 pladser. Kommunen oplyser, at flere har måttet blive sat på ventelisten til tilbuddet.

- Vi undersøger mulighederne om at afholde de samme tilbud i kommunens andre byer, og håber at det vil kunne lykkes, siger Jacob Abelsen.

I det kommende uger vil psykisk førstehjælp og sexchikane & magtmisbrug workshops blive afholdt, da man allerede har afholdt stress på arbejdspladsen og kommunikation på arbejdspladsen.