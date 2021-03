Kujalleq: Kommunalvalgkamp om nære emner 

Kassaaluk Kristiansen / Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 09. marts 2021 - 15:11

Søndag eftermiddag blev andet valgmøde holdt i Kommune Kujalleq, hvor det foregik på Qaqortoqs sportshal.

Debatten havde deltagere fra de tre opstillede partier i kommunen, nemlig Stine Egede fra IA, borgmester Kiista P. Isaksen fra Siumut samt Kim Ezekiassen fra Atassut.

Emnerne ved debatten handlede hovedsageligt om indbyggertallet i kommunen, socialområdet, Kuannersuit-projektet samt udvikling i erhvervsområdet.

Bedre vilkår til borgerne

De tre kandidater var enige om, at der skal arbejdes for flere fritidstilbud i kommunen, bedre institutioner og bedre boliger, så kommunen kan tiltrække flere borgere.

Tidligere har børnerettighedsinstitutionen MIO påpeget, at flere familier har dårlige vilkår, og at de offentlige myndigheder i kommunen ikke kan følge med.

- Det er vigtigt med efteruddannelse inden for socialområdet, for at forbedre forholdene for borgerne, sagde Atassut-kandidaten Kim Ezekiassen.

Kritik og modsvar

Borgmester Kiista P. Isaksen pointerede, at forældrenes ansvar skal være klart og tydeligt.

- Der skal fokuseres på forebyggelse og tidlig indsats og mulige opholdssteder for børn, der har behov. Det går bedre med skatteindtægter nu og vi derfor råd til at gøre noget. Vi vil også sænke priser på dagtilbud, lød det fra den nuværende borgmester.

LÆS OGSÅ: Valgdebat i syd kickstarter vælgermøder

IA's Stine Egede kritiserede Kiista P. Isaksen, hvor IA-politikeren påpegede, at der er for stor ustabilitet blandt medarbejderne i området.

- Socialområdet svigter og falder sammen. Den sidste valgperiode har vi haft seks chefer i socialområdet. Folk råber om hjælp. Vi har brug for tidlig indsats, behandlingshjælp til forældre, og misbrugsbehandling. Borgerne er trætte af det enevældige styre, som Siumut har styret de seneste år, kritiserede Stine Egede.

Samarbejde gennem partier

Kiista P. Isaksen svarede ved at sige, at Siumut ellers havde rakt deres hånd for samarbejde:

- Det er ikke på sin plads at fokusere på et emne og sige nej tak til samarbejde, fordi man ikke har fået sin vilje i et enkelt emne.

Da der er brug for midler til velfærd og forebyggelse, må der ske vækstudvikling.

- Vi skal fokusere på indtægtsmuligheder. Vi skaber flere midler, Innovation South Greenland. For velfærd koster, og vi skal finde penge. Alle steder udvikles nu. Vi skal finde penge. Alle steder skal udvikles nu, fremhævede Kiista P. Isaksen.

Stine Egede svarede ved at sige, at der er brug for total reorganisering af administrationen.

- Jeg vil afvise, at kun et emne blev knudepunkt ved samarbejde. Vi skal ændre struktur i administration. Administration passer ikke vores samfund nu i storkommunen, lød det fra IA's spidskandidat.