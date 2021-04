Kujalleq: Faget engelsk stormer frem i klasseværelserne

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. april 2021 - 14:01

Trintest i yngste- og mellemste trin i folkeskolerne i Kommune Kujalleq viser, at det engelske sprog har god fremgang i klasseværelserne. Eleverne lærer det engelske sprog hurtigt, og det kan ses i elevernes karakterer ved trintestene.

I Narsaq og Nanortaliks mellemtrinselever i 2020 er det gennemsnitlige karakter for engelsk steget med hele 15 procent i forhold til året før. For Qaqortoq er resultatet stabilt.

Narsaq fik for fem år siden en splinterny skole. Det nye rammer, der giver bedre og mere tidsvarende muligheder i undervisningen gør, at skolen i Narsaq klarer sig bedre i trintestene i sydkommunen.

- Lærerne har påbegyndt et virkelig godt samarbejde, og på baggrund af de enkelte elevers status har undervisningsformen, som vi har taget i brug, været én af årsagerne til de gode resultater, siger skoleinspektør i Narsaq skole Bettina Abelsen Hansen, i en pressemeddelelse.

Lærermangel trækker ned

Ifølge Kommune Kujalleq er karakterer i dansk for yngste- og mellemtrinnet i Narsaq og Nanortalik dalende. Dette til trods for, at der har været en stigning af karaktererne i samme fag for eleverne. Manglende lærere tilskrives det dårligere resultat i trintests:

- En af årsagerne plejer at være lærermanglen, ikke mindst på grund af mangel på dansk- og engelsklærere. Der ved siden af har den nødvendige vikardækning i to år for yngstetrinnet haft en større indflydelse på karaktererne i 2020, siger skoleinspektøren i Nanortalik Vivi Kleist.

Tiltag for grønlandsk

Grønlandsklærere i Sydkommunen er ikke en mangelvare. Der ligger dog et stort arbejde for at forbedre karaktererne i grønlandskundervisningen for alle byskolerne. Eleverne fra yngste- og mellemtrinnene i Narsaq fra Qaqortoq 2019 til 2020 er der sket en gennemsnitlig stigning af karaktererne i grønlandsk, hvorimod karaktererne i Qaqortoq og Nanortalik har været dalende, oplyser Kommune Kujalleq i en pressemeddelelse.

- Man arbejder for, at man kontinuerligt vil fokusere på læseøvelser og grammatik, og man har allerede været godt i gang med at lave handleplaner for de enkelte elever, siger skoleinspektøren I Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq Sarah Rødgaard.

På nuværende tidspunkt har man i Qaqortoq et samarbejde med Uddannelsesstyrelsen for at skabe et generelt udvidet samarbejde med forældrene på skolen som helhed.