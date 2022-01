Kujalleq: Daginstitutioner ramt af skimmelsvamp

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 19. januar 2022 - 08:52

Influenza, forskellige hudlidelser og astma bronkitis er nogle af årsagerne til at børnehavebørn og de ansatte i Nanortalik og i Qaqortoq er blevet midlertidigt flyttet til andre lokaler. Der er nemlig skimmelsvamp i institutionerne.

På grund af kommunens økonomi, så foreslår Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget, at tilpasse elevhjemmet i Nanortalik som en løsning på problemet.

- Det gamle elevhjem, som vi i dag har taget i brug som en børnehave, er ikke helt nyt, men det kan stadig bruges i flere år fremover. Elevhjemmet har plads til 32 elever, og grunden til, at vi begyndte at bruge det som børnehave skyldtes, at hjemmet kun har fire elever boende, skriver formanden for udvalget Bibi Kielsen (IA) i sin nytårstale.

Børnehave Aqqaluk i Qaqortoq er også ramt. Her er børnene midlertidigt flyttet til en festsal og til en tidligere fritidsklub.

Presset økonomi i kommunen

Kommune Kujalleqs økonomi har været under pres det seneste år. Kommunen fik en godkendelse fra Selvstyret for at kunne optage højere lån fra private pengeinstitutioner i august sidste år. Kommunen overskred 2021 budgettet og forventer en stram økonomi de næste to år.

Den økonomiske krise har gjort, at kommunen kun har afsat en million kroner til planlægning af en ny børnehave i Nanortalik. Selvom dagsinstitutionsudvalget har fremsat ønske om at afsætte godt 20 millioner kroner til en ny børnehave.

- Det korte af det lange er, at den nye organisering af det praktiske omkring børnehaven skyldtes, at vi også havde et ønske om bedre udnyttelse af de eksisterende muligheder, og at børnehaven i dag har bedre rammer med hensyn til sundhed og sikkerhed, siger Bibi Kielsen (IA).

Ifølge Bibi Kielsen så er børnehaverne i Narsaq bedre stillet i forhold til institutionerne i Nanortalik og Qaqortoq. Kommunalbestyrelsen forventer også at opføre en ny daginstitution i Qassiarsuk i den nærmeste fremtid.