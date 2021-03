Kujalleq undersøger medarbejdernes trivsel

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 31. marts 2021 - 14:13

Kommune Kujalleq er i gang med at undersøge medarbejdernes trivsel på deres arbejde.

Undersøgelsen, der indebærer at svare anonymt på spørgeskema, skulle slutte den 25. marts. Men nu har HR-afdelingen i kommunen valgt at forlænge perioden frem til den 5. april i håb om at få flere svar.

- Indtil i går har 54 procent af medarbejderne svaret på spørgeskemaet. Hvis mindst 70 procent af medarbejderne kunne svare på spørgsmålene, ville det være tilfredsstillende. Men selvfølgelig, jo flere jo bedre, siger Jacob Abelsen, HR-chef i Kommune Kujalleq.

Flere klagende røster

Sermitsiaq.AG har det seneste år kunne fortælle om kommunale medarbejdere, der ikke stiller sig tilfreds med den kommunale ledelse.

Blandt andet har medarbejdere på børne- og ungeområdet i Kommune Kujalleq nedlagt deres arbejde i en kort periode i marts 2020.

LÆS OGSÅ: Fagchef-fyring udløser strejke

Også halvdelen af brandfolk i Qaqortoq har trukket sig tilbage i frustration over kommunens melding om en ansættelse af en ny beredskabschef, men har dog senere vendt tilbage.

LÆS OGSÅ: Brandfolk udvandrer i Qaqortoq

HR-chefen understreger, at undersøgelsen ikke direkte kan linkes til disse episoder:

- Jeg vil ikke sige, at episoderne er direkte skyld i denne undersøgelse. Det er altid i vores interesse at have nok kendskab til vores medarbejderes trivsel, derfor laver vi denne trivselsundersøgelse, siger han til Sermitsiaq.AG.

Trivselsundersøgelsen laves i samarbejde med Ennova, der blandt andet beskæftiger sig med analyser af trivselsundersøgelser.

Svar skal ikke samle støv

HR-chef Jacob Abelsen håber, at de anonyme svar vil give indblik i medarbejdernes ønsker i forhold til trivsel og miljø.

- Svarene vil ikke ende i skuffen for at blive glemt. Hvis der er behov for forbedring i arbejdsmiljøet, så skal disse implementeres. I spørgeskemaet kan personalet anonymt fortælle om de ting, de er utilfredse med, hvis der er nogen. Og de kan komme med forslag til forbedringer anonymt, siger han.

Jacob Abelsen understreger, at alle personaleansvarlige vil få instrukser og redskaber af Ennova til at forbedre vilkår, hvis dette påkræves af personalet.