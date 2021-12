Kujalleq retter henvendelse til kommuner - håber på tættere samarbejde

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 22. december 2021 - 13:05

Selvom der allerede findes politisk koordinationsgruppe i kommunerne, så vil Kommune Kujalleq nu tage kontakt til de andre kommuner for at øge samarbejde og dele gode erfaringer samt udfordringer i udvalgene i kommunalbestyrelsen og forvaltninger ved kommunerne.

- Forvaltningschefen Jesper Ryttov retter henvendelse til kommunerne omkring mere formelt samarbejde, vi håber at samtlige kommuner ville tage godt imod ønsket om samarbejde. Udfordringerne på skoleområdet overser vi ikke, derfor ville dette emne være førsteprioritet, siger Margrethe Thårup Andersen (S) der er kommunalbestyrelsesmedlem og 2. viceborgmester i kommune Kujalleq.

Kan gavne alle kommuner

Hvis kommunerne begynder at samarbejde tættere og erfaringsudveksler vil det kunne gavne i alle kommuner mener Margrethe Thårup Andersen

- Jeg er ikke i tvivl om, at det økonomisk ville være bedst for samtlige kommuner og borgere, dermed ville skole børns trivsel samt færdigheder i skolerne forbedres. Jeg er klar over at der er allerede politisk koordinationsgruppe, men jeg mener at det er vigtigt at udvalgene i kommunerne kunne samarbejde mere, afslutter Margrethe Thårup Andersen (S).