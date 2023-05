Kujalleq vil holde øje med daginstitutioners kvalitet

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 30. maj 2023 - 16:44

Forvaltningen for dagtilbud i Kommune Kujalleq har påbegyndt en undersøgelse af, hvordan kvalitetsrapporter kan udarbejdes for vuggestuer og børnehaver kommunen, og hvor meget det vil kræve af administrationen at udarbejde og behandle rapporterne.

Det sker efter, en enig kommunalbestyrelse har besluttet at kommunen skal begynde at have kvalitetsrapporter på daginstitutionsområdet. Det skriver forslagsstiller Margrethe Thårup Andersen (D) i en pressemeddelelse.

- Jeg er utrolig glad for opbakningen fra mine kolleger. Jeg er sikker på, at kvalitetsrapporterne bliver et godt redskab til at vurdere, hvordan vi konstant kan sikre kvaliteten for børn og medarbejdere i vores daginstitutioner, siger Margrethe Thårup Andersen.

Forvaltningens undersøgelse af muligheder skal kommunalbestyrelsen tage stilling til senere.

Det er fastsat i loven, at folkeskoler skal udarbejde kvalitetsrapporter, men det er første gang en kommune godkender at rapporterne også skal gælde for daginstitutioner.

Mulighed for forbedringer

Margrethe Thårup Andersen mener, at en kvalitetsrapport fra daginstitutioner vil gøre det muligt for børnehaver og vuggestuer til at sikre bedre forhold for børn og personale i fremtiden.

- Vi har i kommunen gode erfaringer med kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet, og jeg er sikker på, at kvalitetsrapporter i daginstitutionerne vil sikre, at vi som beslutningstagere hele tiden er opdateret på området, og rapporterne vil på den baggrund blive et godt værktøj til, at vi kan træffe de rigtige og de bedste beslutninger til glæde og gavn for børnene, deres forældre og for medarbejderne i daginstitutionerne, siger hun.

Midler endnu ikke sat på plads

Hun forklarer, at forvaltningen for børn og dagtilbud i Kommune Kujalleq lige nu er i gang med at undersøge de økonomiske konsekvenser, og ansvarsfordeling af udarbejdelse af rapporten mellem kommune og daginstitutioner. Når de økonomiske aspekter er sat på plads vil kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommunen vil afsætte midler til dette.

- Men jeg er sikker på, at pengene og tiden vil være en god investering, da vi med kvalitetsrapporter vil kunne se, hvor vi skal sætte ekstra ind for at støtte børns udvikling, og at børn vil få tidligere støtte. også før skolestart, hvilket vil betyde bedre hjælp, siger Margrethe Thårup Andersen til Sermitsiaq.AG.

Samtidig påpeger hun, at kvalitetsrapporterne kan være et godt redskab til at have styr på antal af børn, der har brug for ekstra støtte til deres udvikling, så den tidlige indsats kan styrkes efter behov.