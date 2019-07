Kujalleq vil være førende minekommune

Redaktionen Lørdag, 20. juli 2019 - 11:24

Greenland Minerals Ltd. er på vej ind i den afgørende fase for minens tilblivelse. Den såkaldte VSB (Vurderingen af Samfundsmæssig Bæredygtighed) under minens drift er blevet behandlet og godkendt. Nu afventer VVM (Vurderingen af Virkninger for Miljø) fra minens drift, at blive behandlet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet bekræfter, at de den 17. juni 2019 modtog en opdateret version af udkastet til VVM-redegørelse for Kvanefjeldsprojektet. Det opdaterede materiale er ved at blive gennemgået af Miljøstyrelsen for Råstofområdet og vores rådgivere på Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) og Pinngortitaleriffik, oplyser styrelseschef Najaaraq Demant-Poort i Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

Høj arbejdsløshed

Kommune Kujalleq er ramt af Grønlands højeste arbejdsløshed og som følge heraf en nettoudvandring. Derfor har etablering af nye arbejdspladser i kommunen høj prioritet, fortæller kommunens råstofrådgiver, geolog Ole Christiansen.

Derfor afventer man i Kommune Kujalleq VVM behandlingen med spænding.

