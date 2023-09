Kujalleq skal finde en ny viceborgmester

Kassaaluk Kristensen Søndag, 24. september 2023 - 15:43

Det første, kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq skal gøre når de sætter sig til bords efter sommerferien, er at finde en ny 1. viceborgmester.

Det fremgår af dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 27. september.

Naja Lund (IA), der er valgt til 1. viceborgmester har anmodet om at udtræde midlertidigt som medlem af både kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelsen.

Hun har begrundet sin melding med, at hun ønsker at videreuddanne sig, fremgår det i dagsordenen.

Naja Lund kan opgive sit medlemskab midlertidigt, hvis hun skifter bopæl til en anden valgkreds, men kommunalbestyrelsen kan vælge at beholde hendes valgbarhed, hvis hun skulle vælge og træde ind igen.

Kæmpet for Narsarsuaq

Naja Lund, der er opvokset - og stadig bor i Narsarsuaq, er valgt som formand for bygdebestyrelsen. Gennem sit politiske virke har hun arbejdet for en fremtid for Narsarsuaq. Hun har som medlem i kommunal- og bygdebestyrelserne arbejdet for at holde bygden i gang, så turismen kan udvikles i bygden, også efter Qaqortoq får en ny lufthavn.

Når Naja Lund udtræder, vil Marius Nielsen (IA) indtræde i kommunalbestyrelsen, mens Thomas Egede (IA) skal sætte sig på hendes stol i bygdebestyrelsen.