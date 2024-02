Kujalleq bejler til den kommende luftkontrolcentral

Jensine Berthelsen Fredag, 09. februar 2024 - 11:52

- Det er virkelig en glædelig nyhed at Naalakkersuisut er begyndt at arbejde for at sprede offentlige arbejdspladser til hele landet. Det har vi set frem til i meget lang tid, jubler borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA).

Stine Egede henviser til Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Hans Peter Poulsens udtalelse om at Naalakkersuisut arbejder på at få placeret den kommende luftkontrolcentral udenfor Nuuk.

Hun kvitterer tiltaget med ønske om at få den kommende luftkontrolcenter til Kommune Kujalleq:

- Vi lægger op til at få kommunalbestyrelsens mandat under kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 14. februar. Såfremt jeg får mandat fra mit bagland, vil jeg straks iværksætte dialog med Naalakkersuisut om ønsket, for vi har de rigtige faciliteter, for eksempel har vi sikker og stabil internet, som også har backup fra Island og den nordamerikanske kontinent.

Kan endnu ikke udpege specifik sted

Selvom borgmesteren ønsker, at den kommende luftkontrolcentral placeres i Sydkommunen, kan hun på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om, hvor i kommunen det skal være:

- Det er alt for tidligt, kommunalbestyrelsen skal først tage stilling til sagen og derefter retter vi henvendelse til Naalakkersuisut, der er i dialog med Transportministeriet i Danmark, som er ansvarlig myndighed i forhold til luftkontrollen. Så det er endnu for tidligt at gå ind i detaljer, men jo tidligere vi kan begynde at forberede os i forhold til hvad, vi som kommune kan gøre, jo bedre velkomst kan vi give de kommende medarbejdere i luftkontrolcenteret, forklarer Stine Egede og fortsætter:

- Hvis det lykkes os at komme igennem ønsket, formoder jeg at der skal professionelle fagfolk der kommer med oplæg til hvor den skal placeres, men Sydgrønland er ifølge min overbevisning det oplagte sted at placere luftkontrolcentralen.

Kommunen vil gerne forberede sig frem til 2031

- Fra kommunens side vil vi gerne allerede nu begynde at forberede os på de mange medarbejderes tilflytning, boligforhold, børnepasningsforhold og andre forhold som vi fra kommunen direkte kan arbejde på, forklarer borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA).

Også det forhold, at Transportministeriets og Naalakkersuisuts ønske om at opgaven skal varetages fra Grønland af lokalt ansatte forudsætter, at der er tilstrækkeligt med borgere der kan varetage opgaven:

- Vi vil meget gerne iværksætte tiltag, der kan hjælpe og guide de unge til at tage uddannelse indefor det fagområde. Og jo før, vi ved hvor den kommer til at være her, jo større chance har vi for at være med til uddannelsestiltag inden 2031, forklarer borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA) overfor Sermitsiaq.AG.