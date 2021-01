Kuannersuit: Udvindingstilladelse er kun det første skridt

Merete Lindstrøm Torsdag, 28. januar 2021 - 13:02

Stemningen spidser til omkring mineprojektet ved Kuannersuit, fordi en udvindingstilladelse til Greenland Minerals rykker tættere på med den offentlige høring, der er i gang i øjeblikket.

Men en udvindingstilladelse er ikke ensbetydende med, at minen åbner i den nærmeste fremtid.

Der skal nemlig fortsat afleveres produktionsplan, nedlukningsplan og aktivitetsplan, samt underskrives en samarbejdsaftale med kommune og Naalakkersuisut, før det første spadestik kan tages.

Råstoflovens paragraffer om godkendelse af mineprojekt §16 Udnyttelsestilladelse (sikrer mineselskabet eneret i et fastsat område) §19 Godkendelse af udnyttelsesaktiviteter (Produktions- og anlægsplan) §43 Godkendelse af nedlukningsforanstaltninger (oprydning og nedlukningsperiode) §86 Overordnet aktivitetsplan for alle detaljer i projektet og endeligt ok til opstart.

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Erhverv, Jens-Frederik Nielsen er i flere medier citeret for, at han regner med at minen kan åbne inden for et år.

Første tilladelse kan blive i år

Det er dog langt fra korrekt, understreger han overfor Sermitsiaq.AG.

- Det jeg har sagt er, at udvindingstilladelsen kan være klar indenfor et år, hvis alt går som det skal. Det stiler jeg meget målrettet efter, men for at det kan ske, skal licensforhandlingerne omkring blandt andet betaling af royalties også falde på plads, siger Jens-Frederik Nielsen.

Han understreger, at en udnyttelsestilladelse ikke gør meget andet and at give et mineselskab eneret til efterforskning og udnyttelse af et eller flere mineralske råstoffer i et afgrænset område.

- Normalt giver myndighederne et selskab to til tre år til at udarbejde produktion og nedlukningsplan når de har fået udvindingstilladelsen.

Et mineprojekt der allerede har været igennem alle godkendelsesprocesser er Anorthosit-minen i Qaqortorsuaq ved Kangerlussuaq. Selskabet bag, Hudson Mining, fik deres udnyttelsestilladelse i september 2015, men minen åbnede først officielt deres produktion fire år efter. I september 2019.

Planerne er godt på vej

Processen kan dog komme til at gå lidt hurtigere med Greenland Minerals. Administrerende direktør, John Mair, oplyser nemlig, at det meste af produktionsplan og nedlukningsplan for projektet allerede er på plads.

- Meget af arbejdet er allerede lavet. Et optimistisk bud er, at vi kan have dem klar senere på året, siger John Mair til Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisoq Jens-Frederik Nielsen påpeger, at tempoet er op til Greenland Minerals, hvis de får en udnyttelsestilladelse.

- Myndighederne får ofte kritik for at være langsomme på udnyttelsestilladelserne. Men når den er ok, så er bolden på mineselskabets banehalvdel. Så handler det om, hvornår de kan aflevere de resterende planer, som kræves i henhold til loven.

Ret til at føre tilsyn

Efter produktions og nedlukningsplan er godkend, kommer turen til den såkaldte aktivitetsplan. Og netop den tillægger Jens-Frederik Nielsen stor betydning.

- Paragraf 86 er den der giver Naalakkersuisut ret og lov til at føre tilsyn. Vi kan komme uanmeldt og kontrollerer, at alt foregår som det skal i henhold til de aftaler der er lavt. Og det kommer vi til. Hvis licenshaver ikke overholder afftalerne, har vi i yderste tilfælde ret til at inddrage licensen, slutter han.

Ud over de fire godkendelser skal der sideløbende laves en samarbejdsaftale - en såkaldt Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Naalakersuisut, Kommune Kujalleq og Greenland Minerals.

IBA'en fastlægger metoder og procedurer for samarbejdet mellem aftalens parter.