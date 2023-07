Kuannersuit: Det er stadig tvivlsomt om der bliver en voldgiftssag

Merete Lindstrøm Torsdag, 20. juli 2023 - 11:44

Energy Transition Minerals Ltd (ETM) er klar til en kompleks voldgiftssag, hvor de har indgivet et omfattende klageskrift på 517 sider, suppleret med over 1000 bilag.

Hvad er voldgift Udgangspunktet i dansk ret er, at civile tvister afgøres af domstolene. En anden mulighed er voldgift. Voldgift forudsætter i modsætning til domstolsbehandling, at parterne er enige om at lade tvisten afgøre ved voldgift. Har parterne indgået aftale om, at en bestemt tvist eller eventuelle fremtidige tvister i et bestemt retsforhold skal afgøres ved voldgift, indebærer aftalen, at tvisten ikke skal løses af domstolene, men derimod af den ved parternes aftale etablerede voldgiftsret. Voldgiftsretten består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne selv vælger. Voldgift er således karakteriseret ved, at parterne i stedet for at gå til domstolene nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, som afgør tvisten med bindende virkning for parterne. Grundlaget herfor er den mellem parterne indgåede voldgiftsaftale. Kilde: Dansk Forening for Voldgift

Selskabet mener at afslaget der bunder i uranloven fra 2021 er ulovligt, og de kræver derfor godt 76 milliarder kroner i erstatning for afslaget, hvis de vinder voldgiften.

Klageskriftet afslører konkret, hvad sagen drejer sig om og hvilke argumenter ETM lægger på bordet.

Men før selve klageskriftet skal behandles, skal voldgiftdommerne tage stilling til, om de har den formelle kompetence til at behandle sagen. Naalakkersusiut har hele tiden argumenteret for at sagen ikke høre til i voldgiftsretten i Danmark og mener derimod at ETM skal forfølge sagen gennem domstolene i Grønland.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra naalakkersuisoq for Finanser, Ligestilling Råstoffer og justitsområdet, Naaja Nathanielsen (IA) om sagen.

ETM har indgivet ny ansøgning

Naalakkersuisut har fået indtil januar til at argumentere og fremlægge indsigelser vedrørende, om voldgiftsretten skal behandle sagen. Først efter januar vil der falde en afgørelse og derefter kan selve voldgiftssagen begynde, hvis det ender med, at der bliver en.

Sideløbende med voldgiften er Naalakkersuisut i gang med at behandle en tillægsansøgning fra ETM. De har fremsendt ansøgning om udvinding på Kuannersuit, hvor de i stedet for at udvinde og sælge uranen vil lægge uranen tilbage i fjeldet, når det er separeret fra de sjældne jordarter. Det er ikke muligt at udvinde de sjældne jordarter uden uranen komme med.

Det må forventes at Naalakkersuisut også afslår tillægsansøgningen, da departementet tidligere har argumenteret for at det er imod råstofloven og uranloven at udvinde uran selvom det ikke eksporteres og sælges.