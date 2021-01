Kuannersuit: Medlem af SIK melder sig ud

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 29. januar 2021 - 15:23

Jess G. Berthelsens udtalelse om politikernes ”manglende nosser” koster nu medlemsopbakning. Aani Reimer fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun har været medlem i SIK i op mod 15 år og har endda været formand for SIK’s ungdomsafdeling.

-Jeg har ikke et ønske om at være i en fagforening, der tydeligvis støtter et mineprojekt, hvor uran er biprodukt. Det vil jeg ikke byde mit land og smukke natur, siger Aani Reimer til Sermitsiaq.AG.

Aani Reimer har her til morgen indsendt meddelelse om, at hun melder sig ud af SIK. Hun mener ikke, at Kuannersuit vil løse landets udfordringer med ledighed. Hvordan ledigheden kan løses, det vender vi tilbage til.

Formand for SIK har torsdag udtalt sig, at Kuannersuit vil skabe arbejdspladser i Narsaq og vil gavne hele landets beskæftigelse.

Smuk natur vigtig

Aani Reimer er ikke den eneste, der har reageret på Jess G. Berthelsens kritik omkring Siumuts ønske om at udsætte høringen af mineprojektet i Narsaq.

Også medlem af SIK i Qaqortoq, Lasse Davidsen er uenig i sin formands udmelding. Han skriver til Sermitsiaq.AG om, at intet arbejde er vigtigere end den rene natur og det omkringliggende miljø.

Han påpeger, at det eksisterende erhverv bør værnes:

- Det er nemt at forestille sig, at fiskeri og landbrug, som allerede gavner vort land ødelægges. Jeg er næsten sikker på, at et eventuelt uranholdigt mineprojekt kan ødelægge fiskeriet, siger han.

Skal løses politisk

Tilbage til landets udfordringer med at aktivere ledige. Aani Reimer mener ikke, at Kuannersuit alene vil mindske ledigheden.

- Problemer med ledighed skal løses politisk. En mine i Kuannersuit vil ikke give arbejde for de ledige med et knips, siger hun og forklarer:

- Folk, der kan varetage et arbejde vil tiltrækkes af nye arbejdspladser. Det kan være, at der er flere ledige, der har flere personlige udfordringer, og som derfor ikke kan varetage et arbejde. Disses problemer vil ikke løses, når en mine åbner. Tværtimod bør politikerne og fagforeningen gå forrest og hjælpe og vejlede de ledige, så de kan varetage et arbejde, siger hun.