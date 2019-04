Kuannersuit: Holdbarheden af dæmningen er ukendt

redaktionen Søndag, 28. april 2019 - 14:22

Med 4.007 store og små jordskælv i Grønland over de seneste 10 år, hvoraf flere har været i Narsaq-område, mener miljøorganisationen Noah, at det er relevant at se på, hvordan Greenland Minerals Ltd. (GML) forholder sig til et potentielt jordskælv i Kuannersuit, skriver Sermitsiaq.

For hvad er egentlig holdbarheden af dæmningen i tailingsdepotet, der skal holde de 21 millioner kubikmeter radioaktivt slam fra at ryge ud i den omgivende natur. Det spørgsmål har fået Noah til at søge aktindsigt i 73 baggrundsdokumenter relateret til Kuannersuit-projektet og forelagt dokumenterne for professor i geologi Josef Lueger, der er tilknyttet instituttet InGeo i Østrig.

Oplysninger mangler

Godt en uge efter, at aktindsigten var tildelt Noah, modtog Miljøstyrelsen for Råstofområdet dog en klage fra GML over styrelsens afgørelse, hvorved der var givet aktindsigt. Departementet for Natur og Miljø besluttede at tillægge klagen opsættende virkning, hvilket skete efter ti dage.

Inden da, havde Josef Lueger dog noteret sig, at der efter mere end tre års VVM-proces ikke findes en plan for eller en beskrivelse af dæmningsstrukturerne i det enorme tailingsdepot i Taseq-søen. Dermed kender man reelt ikke holdbarheden af dæmningen, siger professoren til Sermitsiaq.

