Kuannersuit: Borgermøder koster skattekroner

Departementet for Råstoffer har budgetteret med udgifter for 700.000 kroner til at afholde borgermøder om Kuannersuit i Sydgrønland, der er programsat til den 23.-28. august. Udgifterne afholdes denne gang af selvstyret selv.

Det viser en aktindsigt som avisen Sermitsiaq har fået fra departementet.



Normalt er det selskabet – det vil sige i dette tilfælde Greenland Minerals – der skal afholde udgifterne til borgermøder i forbindelse med en ansøgningsproces henimod en udvindingstilladelse.



Greenland Minerals har da også afholdt udgifter forbundet med afholdelse af borgermøder; nemlig de borgermøder, der foregik i februar 2021, hvor Naalakkersuisuts medlemmer valgte at blive væk grundet en bombetrussel.

Mere nuanceret debat

At Naalakkersuisut selv valgte at blive væk fra borgermøderne i februar er formentlig årsagen til, at de nu står med regningen for de kommende borgermøder. At selskabet ikke skal betale for udgifterne til dette borgermøde, betyder formentlig også, at Naalakkersuisut er mere fri til at tale om andre projekter og sagsområder, når de nu er ude blandt befolkningen i Sydgrønland.



