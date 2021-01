Kuannersuit-støtter: Vi trænger til udvikling i Sydgrønland

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 28. januar 2021 - 07:40

55-årige John Knud Høegh-Olsen er fra Narsarsuaq, og er tilhænger af Greenland Minerals Kuannersuit-mineprojektet ved Narsaq.

Han vil nemlig gerne se udvikling i Sydgrønland, og han er ikke i tvivl om, at projektet vil være med til at få sat gang i erhvervslivet i området.

- Jeg støtter også projektet, fordi jeg er overbevist om, at det vil få sat gang i vores nationale økonomi, og det vil være med til at gavne hele landet, siger han til Sermitsiaq.AG.

Borgerne venter

Han siger, at der er brug for arbejdspladser, og når minen åbner, er han ikke i tvivl om, at der vil ske vækst i samfundet.

- Hvis vi ser på den nuværende situation, så sker der ikke så meget. Der er ingen fremgang længere, arbejdspladser lukker, og det er som om, at folk venter bare på, at noget skal ske. Man venter blot på, hvad de offentlige skal tilbyde borgerne, siger John Knud Høegh-Olsen.

Stoler på reglerne

Han frygter ikke, at der vil ske naturkatastrofe i området.

- Der er allerede strikse regler, når minen åbner. Jeg stoler på reglerne, og man laver dem jo ikke, så der kan ske forureninger. Men jeg vil dog så sige, at jeg er betænkelig over, at man vil sætte kemikalieaffald i Taseq-søen. Det er ikke en god idé, derfor håber jeg på, at der skal fremlægges andre alternativer, så det vil være endnu mere sikkert for borgerne, fremhæver han.

Er blevet svinet til

John Knud Høegh-Olsen siger, at det har en pris at støtte projektet.

- Især siden nytår har der været diskussioner omkring emnet, og jeg er blevet stemplet som at være direkte 'dum' på de sociale medier, da jeg har holdt fast i min mening. Jeg har bemærket, at flere af dem, der støtter åbningen af minen, ikke vil komme ud med deres mening af frygt for, at blive svinet til. Der er virkelig brug for en konstruktiv debat om emnet, hvor alt lægges frem, lyder det fra John Knud Høegh-Olsen.

Der vil være borgermøder om projektet i Sydgrønland i begyndelsen af februar.