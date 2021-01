Kuannersuit-projektet i modvind

Redaktionen Lørdag, 16. januar 2021 - 10:10

Geologiprofessor ved Manitoba University, Anton Chakhmouradian, er skeptisk overfor Greenland Minerals’ sjældne jordartsprojekt I Kuannersuit, efter at han har læst baggrundsmaterialet, der er i offentlig høring.

Det fremgår af et indslag i Radio Canada International, der siden har været bragt i ”Eye on the Arctic”, skriver avisen Sermitsiaq.

Anton Chakhmouradian er en af Canadas fremmeste forskere hvad angår sjældne jordartsprojekter, og han har tidligere her i Sermitsiaq opfordret til mere åbenhed om de tekniske data for de sjældne jordartsprojekter i Sydgrønland.

Med baggrundsmaterialet i hånden lyder hans kritik nu, at der mangler information i VVM’en om, hvad man vil gøre med det radioaktive thorium fra mineralet Steenstrupin. Og professor Chakhmouradian mener på baggrund af selskabets opgørelser, at der vil være tale om i hvert fald 3.000 tons thorium.



